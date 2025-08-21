こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】--大学発ベンチャー第1号に認定-アントレプレナー育成プログラム受講学生による「株式会社SOI（ソイ）」が誕生
京都産業大学（京都市北区/学長：在間敬子）の学生が、「アントレプレナー育成プログラム」を通じて出会った仲間たちと共に立ち上げた活動「SOI（Source Of Innovation）」が、このたび「株式会社SOI」として法人化され、京都産業大学発ベンチャー第1号として正式に認定されました。これまで学内外での実践を重ねてきた同社は、今後、福祉分野を中心に、AIを活用した社会課題の解決に挑む事業を精力的に展開していきます。
「イノベーションが起きる仕組みを創る」というビジョンのもと、京都産業大学の学生たちが自主的に始めた「SOI」の活動は、全学部生対象の「アントレプレナー育成プログラム」における正課の学びや課外でのカフェ運営を通じて、学生同士のつながりを育みながら、地域や企業との連携を進めるコミュニティ事業へと発展してきました。
2025年7月7日、代表・熊田さんが「株式会社SOI」を設立し、同社は京都産業大学発ベンチャー第1号として認定されました。
SOIは、学内の「SOI カフェ」や「SOIコミュニティ」など学生の挑戦を支える場づくりを、学生が主体となって実践してきました。さらに、企業・団体の協賛を得て開催する京都産業大学主催のビジネスプランコンテストでは、「障がい者雇用促進」をテーマにした新規事業で最優秀賞を受賞（賞金50万円）するなど、社会課題へのアプローチにも積極的に取り組んでいます。今後は、大学の枠を越えて福祉領域に本格的にビジネスを進めていきます。
事業の中心となるのは、以下の2軸です。
・AI導入による就労支援事業所の業務効率化支援
・企業の法定雇用率達成を支援する新たな仕組みの構築
学生発のベンチャーとして、「AI×福祉」の交点に立ち、誰もが活躍できる社会の実現に向けた価値創造の仕組みづくりを進めていきます。
【株式会社SOI 代表取締役 熊田裕介さん（京都産業大学 経済学部4年次生）のコメント】
このたび京都産業大学発ベンチャー第1号として認定いただき、大変光栄に思います。SOIは、学生同士のつながりの中から生まれた挑戦の場であり、地域や社会と共に価値を創出することを目指してきました。今後は福祉領域を中心に、社会に新たな可能性を届けられるよう、着実に歩みを進めてまいります。
誰もが自分の強みや『やりたいこと』を通じて社会に価値を届けることができる。そのような社会を私たちが作っていきます。
【株式会社SOI 取締役COO 瀧野真緒里さん（京都産業大学 外国語学部4年次生）のコメント】
私が障がい者福祉の現場で、実際に目で見て、耳で聞き、心で感じた課題は、簡単に誰かが変えられるものではありません。だからこそ、私たちは『誰もが認められる社会を』というMissionを掲げ、強い使命感を持って、この会社から、そして京都から、社会を少しずつでも良い方向へと変えていきたいと思っています。
その情熱と覚悟を胸に、これからも一歩一歩、着実に歩みを進めてまいります。
