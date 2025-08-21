2025 FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢ Âè£·Àï¡ØWEC JAPAN FUJI¡ÙÀ¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬ÉÙ»Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¡üÀ¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬ÉÙ»Î¤Ë½¸·ë¡ª¡ÖÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡×¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥í¥Ã¥·Áª¼ê¡¢
¡¡F£±¡õSUPER GT²¦¼Ô¤Çº£²ó¤¬WEC JAPAN FUJI¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¸¥§¥ó¥½¥ó¡¦¥Ð¥È¥óÁª¼ê¡ª¡ª
¡¡¥ë¡¦¥Þ¥ó£²£´H¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥¯¥Ó¥µÁª¼ê¡¢¤µ¤é¤ËF1¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¥Áー¥à¤Î¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥é¥¤¥ÐーÊ¿ÀîÎ¼Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¡¦
¡ü¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¥¯¥é¥¹¤ÏWEC»Ë¾åºÇ¹â¤Î²«¶â»þÂåÅþÍè¡ª¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤òÀ©¤·Áª¼ê¸¢¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Õ¥§¥éー¥ê¤Ë¡¢¿Ê²½Ãø¤·¤¤¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥ë¥·¥§¡¢ÃÏ¸µÆüËÜ¤Ç¤ÎµÕ½±¤ò´ü¤¹¥È¥è¥¿¤Ê¤É¡¢£¸¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¡üLMGT3¥¯¥é¥¹¤Ïº£µ¨AMG¤¬»²Àï¤·9¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÂçº®Àï¡ªÁ°Àï¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢É½¾´Âæ¤ÎÄº¾å¤òÁÀ¤¦V¡¦¥í¥Ã¥·Áª¼ê¤Ê¤É¡¢100ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëWEC JAPAN FUJI¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþºÜ¡ª
¡üWEC2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡ªº£´ü¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª
¡üTGR±þ±çÀÊ¤Ê¤É¥ª¥¹¥¹¥á¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¡ª¤´¹ØÆþ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¡ü¶âÍËÆü¤«¤é3Æü´Ö³«ºÅ¡ª¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥¢¤Ë¥É¥é¥¤¥Ðー¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡ËÂè7Àï¡ÖÉÙ»Î6»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¡¿WEC JAPAN FUJI¡× ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡ÊWEC¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦»°Âç¥ìー¥¹¤Î°ì¤Ä¡Ö¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂÑµ×¥ìー¥¹¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î»²Àï¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬½¸¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎWEC¤¬º£Ç¯¤âÆüËÜ¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¾åÎ¦¡ª À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÂÑµ×¥ìー¥¹¤òÆüËÜ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê3Æü´Ö¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2025Ç¯¤ÎFIA À¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡¡¡ÖWEC JAPAN FUJI¡×
¡üÀ¤³¦¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬ÉÙ»Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂÑµ×¥ìー¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î´é¤Ö¤ì¡ª
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡ª
¥É¥é¥¤¥Ðー½Ð±é¾ðÊó¤Ï¸åÆü¹¹¿·¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/309_1_ca520443fa3e47e37ad9bd128926550f.jpg?v=202508210856 ]
¤Û¤«¤Ë¤â¾®ÎÓ²ÄÌ´°ÎÁª¼ê¡¢M¡¦¥·¥åー¥Þ¥Ã¥ÏÁª¼ê¡¢A¡¦¥¸¥ç¥Ó¥Ê¥Ã¥Ä¥£Áª¼ê¡¢K¡¦¥Þ¥°¥Ì¥Ã¥»¥óÁª¼ê¤Ë¡¢
º£²ó¤Ï¥ëー¥Ù¥ó¥¹¡¦¥Ð¥ê¥Á¥§¥íÁª¼ê¤ÎÂ©»Ò¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Ð¥ê¥Á¥§¥íÁª¼ê¤âWEC¤Ë»²Àï¡ª
À¤³¦Åª¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬ÉÙ»Î¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üWEC»Ë¾åºÇ¹â¤Î²«¶â»þÂåÅþÍè¡ªÀï¤¤¤Ï¤è¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡ª
¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¥¯¥é¥¹¤Ï8¥áー¥«ー¡¢LMGT3¥¯¥é¥¹¤Ï9¥áー¥«ー¤¬¶¥¤¦Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍÍÁê¤Ë¡ª
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/309_2_fe4e47c6b2b86acab249df29eae274e4.jpg?v=202508210856 ]
¡ü2025Ç¯FIA À¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡ª
▶¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¥¯¥é¥¹¤Ï¥Õ¥§¥éー¥ê¤¬³«Ëë3Àï¤òÀ©¤·¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç¤â´°¾¡¡ª
¤½¤Î¸å¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÀï¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤¬ÂæÆ¬¡ªTOYOTA GAZOO Racing¤ä
¥Ý¥ë¥·¥§¤âÌÔÄÉ¤·¡ÖWEC JAPAN FUJI¡×¤Ç¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤òÁÀ¤¦¤«¡ª
¡¦WEC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²èURL:¡¡https://youtu.be/ChIpllrp0KA(https://youtu.be/ChIpllrp0KA)
¢§²èÌÌ¤ò²¡¤¹¤ÈYouTubeÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ChIpllrp0KA ]
¢£WEC JAPAN FUJI´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤´¹ØÆþ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¡üTOYOTA GAZOO Racing ±þ±çÀÊ
¡¡¡¡¥Ûー¥àÉÙ»Î¤ÇTGR¥Áー¥à¤ò¡¢±þ±çÀÊ¤«¤éÇ®¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤âÉ¬¤º¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡¡▶Á°ÇäÁ°Çä·ô¡¡ Âç¿Í¡¡13,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»Ò¶¡¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡¡https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/2klc8edf1mbb(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/2klc8edf1mbb)
¡¦ÆÃÅµ
£±. ¾ìÆâ¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì
£². ¼«Í³´ÑÀï¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤´´ÑÀï
£³. ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡¢Âè1¥³ー¥Êー¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ç¤Î¤´´ÑÀï¡Ê¶âÍË¡¦ÅÚÍË¡Ë
£´. ·è¾¡Æü28Æü(Æü)¡§¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÆâÀìÍÑ±þ±çÀÊ¤Ç¤Î¤´´ÑÀï
£µ. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥°¥Ã¥º
▶¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥Ñ¥¹ÉÕ¤ Âç¿Í¡¡38,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»Ò¶¡¡¡14,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡¡https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/5ge_ecm-pc14(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/5ge_ecm-pc14)
¡¦ÆÃÅµ
£±. ¾ìÆâ¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì
£². ¼«Í³´ÑÀï¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤´´ÑÀï
£³. ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡¢Âè1¥³ー¥Êー¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ç¤Î¤´´ÑÀï¡Ê¶âÍË¡¦ÅÚÍË¡Ë
£´. ·è¾¡Æü28Æü(Æü)¡§¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥ÉÆâÀìÍÑ±þ±çÀÊ¤Ç¤Î¤´´ÑÀï
£µ. ¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì
£¶. ¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¡Ê2Æü´Ö¡Ë¤Ø¤Î¤´»²²Ã
£·. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥°¥Ã¥º
¡¡▶¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×
¡üÁ°Çä¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡¡Âç¿Í¡§16ºÐ°Ê¾å¡¿»Ò¶¡¡§3ºÐ°Ê¾å15ºÐ°Ê²¼
Á°Çä¡¡¡¡Âç¿Í36,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¾®¿Í13,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥Èhttps://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/a0f0ht9ztc(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/a0f0ht9ztc)
¡¦ÆÃÅµ£±. 3Æü´ÖÍ¸ú¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÆÃÅµ£².¡¡¥Ô¥Ã¥È¥ìー¥ó¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯Ãæ¤Ë
¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ªー¥È¥°¥é¥Õ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª
¡¦ÆÃÅµ£³.¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÊ·°Ïµ¤ËþÅÀ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯Æâ¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ª
¡ü ºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥ìー¥¹¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É2³¬»ØÄêÀÊ·ô¡ÊU1-U34¡Ë¡§3,300±ß
¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥Èhttps://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/1z-735h3z(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/1z-735h3z)
9·î28Æü(Æü)·è¾¡Æü¡¢»ØÄêÀÊ¤Ë¤Æ´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ìÆâ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ´ÑÀï·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Á°Çä¼«Í³´ÑÀï·ô(12,000±ß)¤ÈÊ»¤»¤Æ¹ØÆþ¤Ç15,300±ß¡ª
¡¦ÆÃÅµ£±.¡¡·è¾¡Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ£².¡¡¥ìー¥¹Ãæ¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥ìー¥¹±ÇÁü¸«¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÆÃÅµ£³.¡¡¥É¥é¥¤¥Ðー¸òÂØ¡¦Ç³ÎÁÊäµë¡¦¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ê¤É¥Ô¥Ã¥Èºî¶È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡ü ¡Ö¥Ûー¥à¥¹¥È¥ìー¥È¥¨¥ó¥É¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É2³¬»ØÄêÀÊ·ô¡Ê1¥³ー¥Êー¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄê¥¨¥ê¥¢·ôÉÕ¤¡Ë¡§4,800±ß
¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥Èhttps://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/1z-735h3z(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/1z-735h3z)
9·î28Æü(Æü)·è¾¡Æü¡¢»ØÄêÀÊ¤Ë¤Æ´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ìÆâ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ´ÑÀï·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Á°Çä¼«Í³´ÑÀï·ô(12,000±ß)¤ÈÊ»¤»¤Æ¹ØÆþ¤Ç16,800±ß¡ª
¡¦ÆÃÅµ£´.¡¡¾åµ£±.～£³.¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖTGR¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤Î¥ªー¥Ðー¥Æ¥¤¥¯¤ä¥Ð¥È¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£WEC JAPAN FUJI¤Ï¶âÍËÆü¤«¤é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡ª
¥¥ã¥ó¥×¡õ£Â£Â£Ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥¢¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡üWEC¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¥¿¥¤¥à¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¢¨¡×
¢¨ ¤Ê¤ª¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯·ô¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¡ÖÁ°Çä/ÅöÆü ¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡×¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¦Á°Çä¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥Ñ¥¹URL:https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/a0f0ht9ztc(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket-detail/a0f0ht9ztc)
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¥ë¡¦¥ô¥£¥éー¥¸¥å ¥Ü¥ó¥¸¥åー¥ë ¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡ª
WEC¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏËèÇ¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥¢¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¥°¥ë¥á¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¡¢ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¡ª
¢£ ¡ÖRECAMPÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡×¡¡Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ê¤Ã¤×¡×¤Ë¤Æ¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª
ÉÙ⼠¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¡Ö100R¡×¥³ー¥Êー¤ÎÆâÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖRECAMPÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤òÄ¯¤á¡¢Ìë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ªー¥È¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë²á¤´¤»¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥È¥ìー¥éー¤ä¥¬¥ìー¥¸¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¥Æ¥ó¥È¤òÀß±Ä¤Ç¤¡¢ÅÅ¸»ÉÕ¤¤Ç²÷Å¬¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ªー¥È¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÁõ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥È¥ìー¥éー¥ô¥£¥é¡×¡¢¥êー¥É¤Ê¤·¤Ç°¦¸¤¤È¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ëー¥Õ¥Ç¥Ã¥ÉÕ¤ ¥É¥Ã¥°¡¦¥ªー¥È¥¥ã¥ó¥×¥µ¥¤¥È¡×¡¢¹âµé¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¼ÖÎ¾¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥È¥ìー¥éー¥³¥Æー¥¸¡×¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê½ÉÇñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ê¤Ã¤×¡×¡¡https://www.nap-camp.com/shizuoka/16477
¢£Âç²ñÁ°Æü9·î26Æü(¶â)¤«¤é28Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¾ìÆâ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¡ª
½µËö9·î26Æü(¶â)¤ÎÌë¤«¤é·è¾¡¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë28Æü(Æü)¤Î£³Æü´Ö¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ç¥ìー¥¹´ÑÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
»ØÄê¥¨¥ê¥¢³°¤Î¼ÇÀ¸¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢À²Å·»þ¤ÏÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¥ìー¥¹´ÑÀï¤òÆ±»þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¥µ¥¤¥È
¡üÂç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/2025-wec-rd7(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/2025-wec-rd7)
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§ https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket/2025-wec-rd7(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket/2025-wec-rd7)
¡üWEC¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë https://www.fiawec.com/(https://www.fiawec.com/)