2025年度芋フェス！開幕！！ 第3回芋フェス！ＩＮfumotto　山梨　2025年９月２０日２１日開催

株式会社ロト

中部東海地方で延べ250,000人を動員した、大人気イベントが山梨県で２０２５年新シーズン開幕！

全国から有数の焼き芋専門店や芋スイーツ店が勢揃いするスイーツイベントが、ついに２０２５年新シーズンの開幕が決定した。

開催場所は前回前々回と大好評を頂きました山梨県南アルプス市fumotto南アルプスでの開催となります。新シーズンの開幕ということで、芋好きに取っては待望の開催となることは間違いない。

両日共に入場料は無料ということで気軽にfumotto南アルプスを楽しみながら芋フェス！も楽しめるイベントになりそうだ。

他会場では地上波テレビの生中継や各報道機関による取材が入るなど大盛況が予想されるイベントですのでお早めのご来場をおすすめいたします。

出店者等の情報は来月再度お知らせを致します。

イベント名：第３回芋フェス！ in fumotto 山梨

開催日時 ：2025年９月２０日(土)1１:00～1６:00

９月2１日(日)1１:00～1６:00小雨決行

開催場所 ：〒400-0336 山梨県南アルプス市十日市場１５７１-１

アクセス ：中部横断自動車道「南アルプスIC 直結」

参加費／チケット料金：無料

URL ： 第３回芋フェス！ in fumotto 山梨

https://www.imo-fes.jp

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/