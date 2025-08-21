遊びつくすゾ！夏休み、アディショナルタイム突入！！大学生、大学院生、短大生、専門学校生限定プラン『SUMMER COLLEGE PASS 』販売！

藤田観光株式会社

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆様向けに、ユネッサンがおトクにお楽しみいただける学割プラン「SUMMER COLLEGE PASS」を、2025年8月25日（月）から期間限定で販売いたします。

この夏、まだまだ遊び足りない学生の皆様、大切な仲間たちと一緒に箱根小涌園で最高の思い出を つくりませんか？皆様の思い出づくりをサポートするべく、箱根小涌園では「日帰り」と「宿泊」それぞれで学割プランをご用意いたしました。

「日帰り」では、通常価格から最大40％OFFで水着で遊べる温泉「ユネッサン」が楽しめるお得な学割プラン「SUMMER COLLEGE PASS」をご用意！ユネッサンは、スマートフォンの持ち込みも可能で、「ワイン風呂」や「本格コーヒー風呂」など様々な変わり風呂を体験しながらお友だちとSNS映えする写真や動画の撮影をお楽しみいただけます。また対象期間中は、「日本精麦 麦茶風呂」「丸大食品 スンドゥ風呂」「ロッテクーリッシュ バニラドラゴンスライダー」といった期間限定コンテンツが盛りだくさんです。

一方「宿泊」では、隣接する箱根ホテル小涌園をお得に宿泊いただけるプラン【レイトサマー学旅プラン】をご用意いたしました。このプランでは、滞在中は何度でもユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！またお食事は庭園に面したビュッフェレストラン「フォンテンブロー」にて、ライブキッチンで仕上げる出来立てのお料理を アルコール・ソフトドリンク飲み放題付きでご堪能いただけます。人気料理の牛ステーキやシェフが目の前で 握るお寿司、伝統の小涌園ラーメンや小涌園カレー等をどうぞお楽しみください。

さらに、箱根の夜空を無数のランタンが彩る「箱根小涌園ランタンナイト」の延長が決定！8月に引き続き、9月も毎晩実施いたします。ぜひこの機会に、お友だちと写真を撮ったり、期間限定コンテンツを体験したり、お食事を満喫したりと、箱根小涌園で特別な時間を過ごしませんか？

箱根小涌園ユネッサン 学割プラン「SUMMER COLLEGE PASS」 概要

◆内 容 ：学生証の提示で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」の入場料が特別料金に！

通常料金 大人(中学生以上) 2,500円～3,000円 ⇒ 特別料金 1,500円～1,700円（税込）

※ご来館日によって料金が異なります。詳しくは箱根小涌園ユネッサン公式HPでご確認ください。

◆期 間 ：2025年8月25日(月)～2025年9月30日（火） ※除外日：2025年9月14日（日）

◆対象者 ：大学生、大学院生、短大生、専門学校生

◆利用方法 ：下記URLのホームページにある『見せるだけクーポン「SUMMER COLLEGE PASS」』と学生証を受付時フロントスタッフにご提示ください。

※ご提示いただけなかった場合は、通常料金を頂戴いたします。予めご了承ください。

◆プランURL： https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=380919

箱根ホテル小涌園 レイトサマー学旅プラン 概要

ユネッサンオフィシャルホテルの箱根ホテル小涌園では、期間限定の学旅プランをご用意いたしました！

◆期 間 ：2025年9月29日（月）宿泊迄

◆対象者 ：大学生、大学院生、短大生、専門学校生、高校生

※20歳未満のお客さまのみでのご宿泊をご希望の場合は、保護者の方の同意書が必要です

◆料 金 ：夕朝食付 18,700円～（入湯税別・スタンダードルーム（30平方メートル ）1室2名利用時の1名料金

◆食 事 ：夕食：和洋中ビュッフェ 朝食：和洋中ビュッフェ

◆特 典 ：⑴夕朝食共にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題！

※20歳未満のお客さまへのアルコール類のご提供は固くお断り申し上げます

⑵箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯がチェックイン前からチェックアウト後も何度でも入り放題！

⑶御殿場プレミアム・アウトレットクーポンシート×1枚※1予約につき1枚となります

◆条 件 ：学生様のみご予約可能な宿泊プランにつき学生証をチェックイン時にご提示お願いします

◆プランURL

夕食前半（17：00～17：30入店） : https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10139534

夕食後半（19：30～20：00入店) : https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10139535

箱根小涌園ランタンナイト 概要

願い事を書いたランタンを、箱根ホテル小涌園の庭園で夜空に浮かべる幻想的なイベントを実施中！

◆内 容 ：ランタンセット1個3,000円～（税込）

◆期 間 ：2025年8月25日(月)～2025年9月30日（火）

１.8月25日（月）～8月31日（日）

19：30受付 20：00イベント開始

２.9月1日（月）～9月30日（火）

18：30受付 19：00イベント開始

◆利用方法 ：下記URLよりご予約をお願いいたします。

◆プランURL：https://reserva.be/activity_kowakien/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=9eeJwzMTcxNjUCAARWATo(https://reserva.be/activity_kowakien/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=9eeJwzMTcxNjUCAARWATo)

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある 豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp