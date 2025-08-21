リチウムイオン電池の取り扱いについて～適切な処分にご協力ください～

横須賀市

電子タバコ、スマートフォン、モバイルバッテリーなどに使用されているリチウムイオン電池が、他のごみと一緒に廃棄されたことによる発煙・発火事故が、全国的に多発しています。

実際に横須賀市においても、ごみ収集車や処理工場（エコミル、アイクル等）で発煙・発火事故が発生しており、ごみ収集や処理が一時停止するなど、市民生活に影響が生じるおそれがあります。

リチウムイオン電池は、決められた方法での分別・排出が必要です。ごみを出す際には必ず分別方法を確認し、適切な処分にご協力ください。

リチウムイオン電池の出し方

・リチウムイオン電池・モバイルバッテリー機器本体

市役所や、家電量販店などに置いている「小型充電式電池リサイクルBOX」へ入れてください。

設置場所は、一般社団法人JBRC のHP（https://www.jbrc.com/）で検索できます。

・リチウムイオン電池使用製品（ハンディファンなどの内蔵式で電池が取り外せない製品）

破砕できないごみ（有料）として処分してください。

※ただし、使用済み小型家電回収ボックスの投入口（縦15cm×横30cm）に入る大きさのものは、投入できます。（無料回収）

詳しくは市HPをご確認ください。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4105/g_info/lithiumionbattery.html