都市部の孤独に寄り添う“間（ま）のある暮らし”をリノベーションで提案～コスモスイニシア×ヤマムラ建物再生室 共創プロジェクト第2弾～









『湯島ハイタウン』 リビング・ダイニング・洋室(2) 連続する可動建具の壁OPEN(左)／CLOSE(右)





＜間取り図＞











■ 『湯島ハイタウン』の魅力｜都市にありながら“まち”のような関係性が息づく集合住宅『湯島ハイタウン』は、都市にありながら、⻑年にわたり住人同士の交流が自然に育まれてきた集合住宅です。建物内には喫茶店やパン屋などの店舗が併設されており、偶発的な出会いが生まれやすい環境が整っています。さらに、サークル活動や同好会が住人の手によって自主的に立ち上がるなど、暮らしの中で人とのつながりが自然と広がっていく、都市では希少な“まちのような住まい”といえます。本プロジェクトでは、こうした『湯島ハイタウン』の交流文化と親和性の高い“間（ま）”の思想を空間に取り入れることで、新たなつながりの在り方を提案しています。