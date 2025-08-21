¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈPresented by PTW¡×¤ò¸ø³«¡¡～¼¹¹ÔÌò°÷ ¿Í»öËÜÉôÄ¹ ¹À¥½ÓÌé¡Ö»ö¶È»ëÅÀ¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¡×～
¥µー¥Ó¥¹¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ Å´Ê¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°note¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È Presented by PTW¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ð±Ä¤äÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ÈÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼ÂÁ©ÃÎ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±Ä¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿·¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿Í»öÉôÌç¤Î¥êー¥Àー¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ ¹À¥½ÓÌé¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¹À¥¤Ï¡¢¤Ê¤¼Âç´ë¶È¤Î¿Í»ö¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í»ö¤Ï°ìÀ¸Ãµº÷¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È Presented by PTW¡¡¸ø³«¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È Presented by PTW¡Ú#007 ¼¹¹ÔÌò°÷ ¿Í»öËÜÉôÄ¹ ¹À¥ ½ÓÌéÊÔ¡Û
·ÇºÜ¾ì½ê¡§PTW¡¿¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡Ú¸ø¼°¡Ûnote
URL¡§ https://note.com/ptw_note/n/n9231dd249d88¡¡
¢§¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§ https://youtu.be/Dj8sW9ZM1dM?si=KQKSG02LK3XaPeI_¡¡
¢£Âè1²ó¥Æー¥Þ¡Ø¡Ö¿Í»ö¤Ï°ìÀ¸Ãµº÷¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¡×5,000¿ÍÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡È»ö¶È»ëÅÀ¤ÎÀïÎ¬¿Í»ö¡É¤È¤Ï¡Ù
ÁÏ¶È¤«¤é30Ç¯¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥¿Ê²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖShape the New PTW¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ú¿¶¤êÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿Í»öÉôÌç¤Ç¤¹¡£
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¡£º£¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¿Í»öÉôÌç¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤ë¹À¥½ÓÌé¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¿ô°ì·å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¶È³¦óÕÌÀ´ü¤«¤éÁÈ¿¥¤ò¸£°ú¤·¤Æ¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¾å¾ì¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤Ê¤¼Âç´ë¶È¤Î¿Í»ö¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¡¢²¿¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¿Í»ö¤Ï°ìÀ¸Ãµº÷¤¬É¬Í×¤Ê»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥²¥¹¥È
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¿Í»öËÜÉôÄ¹
¹À¥ ½ÓÌé(¤Ò¤í¤» ¤È¤·¤ä)
2023Ç¯¤Ë¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤ØÆþ¼Ò¡£Á°¿¦¤Ï¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£¼Ò°÷¿ô°ì·å¤ÎÁÏ¶È´ü¤«¤é»²²è¤·¡¢¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ200¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤È·Ð±Ä¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò·óÇ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¿Í»ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤ÇHRBPÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿Í»öËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È Presented by PTW¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥êー¥Àー¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢PTW¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·Ð±Ä¤äÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÈÆ°²è¤ÎÎ¾¼´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¾ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È¼ÂÁ©ÃÎ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±Ä¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£PTW¡¿¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡Ú¸ø¼°¡Ûnote¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPTW¡¿¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡Ú¸ø¼°¡Ûnote¡×¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤ä»ö¶È¤ÎÎ¢Â¦¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸ø¼°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥²ー¥à¤Î¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎBPO¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ìÃÎ¡¦µ»½Ñ¡¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://note.com/ptw_note¡¡
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Ê¤É¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÁÏ¶È5Ç¯¤Ç800%¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÃ£À®¡£°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òµÛ¼ý¹çÊ»¡£E¥³¥Þー¥¹ÉÔÀµÂÐºö¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊWeb¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ëー¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤äÉÊ¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ñ¹ç²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥¢ー¥º¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¶È³¦¡¢EC¶È³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPole To Win, Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-5-9
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ Å´Ê¿
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È
ÀßÎ©¡§ 1994Ç¯1·î20Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ptw.inc/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.service.ptw.inc/
note¡§https://note.com/ptw_note¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/Pole_To_Win_
ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§¹âÄÅ / ÂçÀ¾
MAIL¡§pr@ptw.inc