チョイデジ株式会社、『DXを阻む5大モンスター討伐ガイド』を無料公開！ ～デジタル化・省人化・決算早期化を実現するDX推進の実践書～

本資料は、DX推進を阻む代表的な5つの課題を「モンスター」として捉え、それぞれの攻略法を具体的に解説したガイドブックです。実際の企業のDX事例を通じて、紙業務の電子化、RPAによる業務自動化、Excelのシステム化など、具体的な改善手法やツール活用方法、取組成果等を知ることができます。経営層・現場マネージャー・IT担当者を対象に、デジタル化による省人化やデータドリブン経営の実現に向けた具体的な手法を、ビジネス面と技術面の両視点でバランス良く執筆しています。「DXを始めたいが、何から手をつけていいのか分からない」「そもそも自社の課題が何か分からない」とお悩みの方に大きなヒントを提供する資料となっておりますので、ぜひダウンロードしてください。

資料に書かれていること（目次）

- DX推進を阻む5大課題（ゴースト・ペーパー、タイム・イーター、ダーク・エクセル、シャドウ・プロセス、レガシー・システム）の特徴と対策方法を理解できる。- 紙業務の電子化、RPAによる業務自動化、Excelのシステム化など、具体的な改善手法を知ることができる。- 実際の企業事例を通じて、具体的な成果を把握できる。

目次

第1章 ゴースト・ペーパー討伐作戦（紙業務の電子化）

第2章 タイム・イーター撃退大作戦（非効率業務の自動化）

第3章 ダーク・エクセル封印儀式（Excel依存からの脱却）

第4章 シャドウ・プロセス退魔録（非公式な業務プロセスの撲滅）

第5章 レガシー・システム討伐の書（老朽化システムの刷新）

第6章 カルチャー改革と人材戦略

第7章 戦略的DX推進とツール活用

第8章 まとめと今後の展望

付録 用語集

