今だけ！あの頃の比江島、富樫がデジタルカードで帰ってくる！「B.LEAGUE CARD」B.LEAGUE10周年記念、大型イベント開催のお知らせ

株式会社Tixplus

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下Tixplus）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）の公式デジタルトレーディングカードサービス『B.LEAGUE CARD』にて、B.LEAGUEの10周年を記念した大型イベントを2025年8月21日（木）より開催したことをお知らせいたします。

■『B.LEAGUE CARD』について

B.LEAGUEで活躍する選手のデジタルカードをコレクションできる、B.LEAGUE公式サービスです。数千種類を超える豊富なカードデザインに加え、集めたカードで試合結果を予想して楽しむ試合連動機能など、ただ集めるだけではなく、B.LEAGUEの観戦体験を何倍にも拡張する楽しみ方を提供しています。

■10周年記念イベント開催

2016年の開幕から8年で観客数が約2倍に増加し、りそなグループB.LEAGUE2024-25シーズンにおいても総入場者数が過去最高を更新するなど、B.LEAGUEは著しい成長を続けています。その熱狂を試合会場だけでなく、デジタルの世界でもファンに届け、新たな観戦体験を提供することを目的に『B.LEAGUE CARD』は開発されました。そして今年でB.LEAGUE10周年という節目の中で、B.LEAGUE公式サービスとして、プロバスケットボールの魅力をさらに広く伝え、ファンの皆さまが盛り上がれる10周年を祝したイベントを開催いたします。

1．レジェンド選手が新カードになって登場

B.LEAGUEの歴史を築いた往年の名選手たちが、クラブ・年代の壁を越えて限定デザインの新規カードとして登場します。 田臥 勇太選手やニック・ファジーカス選手など、リーグ初期を支えたレジェンドたちから、富樫 勇樹選手やジョシュ・ホーキンソン選手など、今なお活躍し続ける選手たちが全5弾で登場予定です。現在リリース中の第2弾では、リーグ初期から活躍を続け、今なお絶大な人気を誇る比江島 慎選手をはじめ、2019‐20シーズンMVPの田中 大貴選手など、今のB.LEAGUEを代表する選手が登場します。これらのカードは、イベント期間中に開催される特別な「Throwback B.LEAGUEパック」でのみ獲得可能です。

2．懐かしのカードが再登場

通常のクリスタル・コインパックに加え、期間限定で、過去シーズンで登場した人気カードが「復刻カード」として再登場する「シーズン復刻パック」が登場します。ファンの皆さまが「あの時手に入れられなかったカード」や、懐かしの選手のカードを入手できる特別なパックとなります。B.LEAGUEを経て、活躍の場をNBAに移した河村 勇輝選手のカードも限定復刻。シーズンMVPと新人賞をダブル受賞した2022-23シーズンをはじめ、B.LEAGUEを熱狂させた在籍時の貴重なカードが手に入ります。

本パックは通常のクリスタルやコインで引けるほか、期間中に配布される特別なカードパック引換券でもご利用いただけます。

3．豪華景品が当たるSNS連動キャンペーン「DREAM TEAMキャンペーン」を開催

B.LEAGUE10年間の歴史をファンの皆さまが振り返ることができるSNS連動キャンペーン「DREAM TEAMキャンペーン」を開催します。 各シーズンそれぞれでファンが選ぶ「20xx-xxシーズン最推しのスターティング5」を、指定ハッシュタグを付けてX（旧Twitter）に投稿。投稿者の中から抽選で、限定ジオラマを各シーズン10名にプレゼントいたします。 記念すべき第1回では、2023-24シーズンが対象となります。

【対象期間】

2023-24シーズン：8月21日（木）～8月25日（月）

※その他のシーズンについては随時、B.LEAGUE CARD内にて発表させていただきます。

【参加方法】

１. X（旧Twitter）でB.LEAGUEの公式アカウント（@B_LEAGUE）をフォロー

２. B.LEAGUE CARD内の「DREAM TEAM」機能で指定シーズンのカードを5枚設定

３. 設定が完了したら、ページ下部の「SNSシェア」ボタンをタップ

４. 自動生成された投稿内容をXにポスト

５. 投稿された方の中から抽選で10名にB.LEAGUE公式Xアカウントより当選のご連絡

【注意事項】

※指定シーズン以外のカードが入っている場合はキャンペーンの抽選対象外となります。

※抽選基準に関するお問い合わせにはご回答いたしかねます。予めご了承ください。

■サービス概要

名 称 ： B.LEAGUE CARD （Bリーグカード）

対応端末 ： スマートフォン、タブレット端末、PC

情 報 料 ： 無料（アイテム課金）

U R L ： https://www.bleague.jp/app/card-collection/

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。