【Shopify運営の新常識】AIが競合ストアを完全可視化。データ主導のEC戦略を実現する次世代分析ツール「PPSPY」

ECサイト構築プラットフォームとして絶大な人気を誇るshopify。その簡単さからshopify 作成に踏み切る事業者が急増する一方、「shopify 売上が伸びない」「効果的なshopify 集客方法がわからない」といった声も少なくありません。こうしたEC運営の共通課題を解決する、AIを駆使した画期的なshopify ツールとして「PPSPY」が世界中のEC事業者から注目を集めています。

PPSPYは、shopify 競合となるあらゆるshopify 店舗の販売戦略をAIが高精度に分析・予測する、Eコマースおよびドロップシッピングに特化した競合分析プラットフォームです。これまで勘と経験に頼りがちだった商品選定やマーケティング戦略を、客観的なshopify データに基づいて立案することを可能にし、あなたのshopify ビジネスを成功へと導きます。

公式サイト：https://www.ppspy.com/ja

PPSPYが提供する主な機能

AIによるヒット商品の発掘

市場に溢れる無数のshopify 商品の中から、現在本当に売れている「ヒット商品」をAIが瞬時に特定します。季節的なトレンドや、特定のshopify マーケットで急上昇している商品をリストアップ。これにより、無駄なshopify 在庫を抱えるリスクを最小限に抑え、確度の高いshopify 仕入れを実現します。

店舗を追加して追跡・販売データを「見える化」

独自のAIアルゴリズム（Shopify Sale Checker(https://www.ppspy.com/ja/shopify-sales-tracker)）が、調査したいshopify ショップの販売数や売上データを高精度で予測します。どの商品が主力で、どの程度のshopify 受注があるのかを把握することで、自社のポジショニングを明確にし、具体的な販売目標を設定するための強力なshopify レポートとなります。

データに基づく市場・商品リサーチ

売上高、キーワード、トラフィックソースといった多様な条件でshopify サイトやShopify製品(https://app.ppspy.com/shopify-product)をフィルタリングし、詳細な市場調査・商品リサーチが可能です。shopify 検索機能と組み合わせることで、自社が参入すべき市場や、次に扱うべき商品のヒントを得ることができます。shopify 分析の精度を飛躍的に向上させるshopify 機能です。

トラフィックソースの徹底分析

競合のshopify 店は、どこから顧客を獲得しているのか？ PPSPYは、SEO、SNS、shopify 広告など、ライバルサイトのトラフィックソースを丸裸にします。他社の成功事例を参考に、自社のstores 広告やプロモーション戦略を最適化し、広告費用の無駄遣いを防ぎます。

利益性の高いニッチ市場（特定分野）の発見

総合的な通販サイトだけでなく、「単一商品」に特化したone store型のshopify ストア(https://app.ppspy.com/one-product-store)を発見・分析することも可能です。これにより、大手と競合しない、利益率の高いニッチな市場を見つけ出し、独自のドロップ ビジネスを構築する手助けをします。

成功ストアのデザインとテーマを研究

売れているshopify 通販サイトは、顧客を惹きつける優れたデザインを持っています。PPSPYを使えば、ライバルがどのshopify テーマやショピファイ テーマを使用しているかを特定できます。shopify テーマ 無料のものから、有料のshopify テーマ 販売サービスまで、成功事例を参考に自社のshopify デザインを改善し、コンバージョン率の向上に繋げましょう。

PPSPYは、このような方におすすめです

- shopifyでオンラインストアを始めたが、何から手をつけて良いか分からない方- base shopifyやstoresなど、他の通販 baseプラットフォームとの比較で優位に立ちたい方- データに基づいた客観的なshopify 解説やshopify 分析を求めているマーケティング担当者- 効率的な商品リサーチでshopify 収益を最大化したいドロップシッパー- 自社ストアのshopify 活用法を模索し、次の成長戦略を描きたいすべてのEコマース事業者

PPSPY(https://www.ppspy.com/ja)は、shopify トライアル期間も設けており、その強力な機能を気軽にお試しいただけます。この機会に、データドリブンなEC運営をぜひご体験ください。