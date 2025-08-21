無料オンラインセミナー「生成AIが自動で決算資料を90％作成」開催のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、多くの企業からの引合と好評を受け、2025年9月18日（木）15時より、無料オンラインセミナー「生成AIが自動で決算資料を90％作成 ～上場企業は四半期単位に決算発表が必須！ 決算資料自動生成ソリューション「FSGen」が解決します～」を開催します。

1. セミナー概要

決算短信、有価証券報告書、半期報告書、決算説明資料などの決算資料の作成は、財務データの収集、整理、レビュー、監査、文書化などが作業に含まれ、業種、企業規模、および業務フローにもよりますが、以下のような要因によって時間と労力がかかるため、完成までに2ヶ月程度かかることが一般的と言われています。

- 膨大な量の財務データを収集し、正確に整理するために多くの時間が必要になる。- わかりやすい内容や適切な表現を意識しながら資料を作成しなければならない。- 不正確なデータや不十分な情報が含まれていないか、何度も確認する必要がある。

本オンラインセミナーでは、決算資料作成における課題解決に向けて、決算資料自動生成ソリューション「FSGen」を活用した業務効率化をテーマに取り上げ、具体的なメリットや活用事例を交え、詳しく解説します。

【FSGen概要図】2. 無償トライアル

お客さまの要望により、「3ヶ月間の無償トライアル」を提供しております。

これにより、トライアル期間中にお客さまごとの決算資料作成を確認いただけるようになります。

3. 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/401_1_3149a95848230ecbb63b7b127aff65e9.jpg?v=202508210726 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/2417557438200/WN_AI04U4y6QN69AGowli38Dw

4. 会社概要

株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com