無料オンラインセミナー「AI音声認識・応答のコンタクトセンター」開催のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、2025年9月24日（水）15時より、無料オンラインセミナー「AI音声認識・応答のコンタクトセンター ～AI音声認識・応答の”人に優しい問い合わせ対応”を実現します～」を開催します。

1. セミナー概要

スマートフォンの普及による社会のデジタル化やリモートワークの浸透を背景に、コンタクトセンターの顧客対応チャネルにおいて、メール、オンラインチャット、問い合わせフォームなど、電話を使わないノンボイス化が進んでいます。

ノンボイス化によって、業務効率化、人材不足解消、コスト最適化など、企業が得られるメリットが数多くあります。一方、顧客にとっては、時間や場所を選ばす問い合わせができるというメリットがありますが、メールやチャットによる問い合わせは、困っていることを文章化する必要があるため、口頭で説明するよりも時間がかかる、問い合わせしたが求める回答が得られないなど、ストレスを感じる場合があります。

こうしたノンボイス化のデメリットを解決し、顧客のユーザーエクスペリエンスや満足度の向上に資する技術としてAI音声認識・自然言語解析技術が近年注目されています。

本オンラインセミナーでは、AIオペレーターによる自動応対や通話記録の文字起こしなど、最新のAI技術を活用したコンタクトセンターの進化について深く掘り下げるとともに、企業・顧客それぞれに配慮した柔軟で効率的な問い合わせ対応の実現に向け、どのようにアプローチするか詳しく解説します。

2. 開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/402_1_f9290179fc14c3f40e546dd69e2e9521.jpg?v=202508210726 ]お申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7117557444038/WN_BiGyn-ccR8eY9QX2Dy1W4g

3. 会社概要

株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com