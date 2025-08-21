株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

期間：2025年9月2日（火）～9月15日（月祝）

Japan 1st Single '時よ止まれ' 発売を記念したオリジナルグッズを販売する

POP-UP STOREがオープン！サイン入りソロチェキ等が当たるプレゼント企画も実施！

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」、「SHIBUYA109阿倍野店」（大阪府大阪市）2施設にて、2025年9月2日（火）～9月15日（月祝）の期間、5人組ガールグループ「ILLIT」（アイリット）の日本デビューを記念したコラボレーション企画『SHIBUYA109 × ILLIT AUTUMN CAMPAIGN』を開催いたします。

期間中は「ILLIT」のキャンペーンビジュアルが両施設の館内外に掲出されるほか、POP-UP STOREではJapan 1st Single '時よ止まれ' 発売を記念したオリジナルグッズ、さらに、直筆サイン入りソロチェキ等が当たるプレゼント企画、館内BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。

■『SHIBUYA109 × ILLIT AUTUMN CAMPAIGN』概要

開催期間：2025年9月2日（火）～9月15日（月祝）

場所：SHIBUYA109渋谷店（東京）東京都渋谷区道玄坂2-29-1

SHIBUYA109阿倍野店（大阪）大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

あべのキューズモール2階

内容：1.キャンペーンビジュアル掲出／オリジナルコメント動画の放映

2.『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' POP-UP STORE』オープン

3.プレゼントキャンペーン

4.館内BGMジャック

1.キャンペーンビジュアル掲出／オリジナルコメント動画の放映

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に『SHIBUYA109 × ILLIT AUTUMN CAMPAIGN』のビジュアルを掲出いたします。

その他、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンをはじめ、SHIBUYA109阿倍野店の施設内サイネージなど様々な場所で、本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映されます。

さらに、「ILLIT」メンバーの撮り下ろしコメント動画が両施設の館内にてご覧いただけます。

2.『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' POP-UP STORE』オープン

「ILLIT」のPOP-UP STOREが、東京、大阪の2カ所にオープンし、Japan 1st Single '時よ止まれ' 発売を記念したオリジナルグッズを販売いたします。

※取り扱いアイテムの詳細についてはPOP-UP STORE特設ページをご確認ください。

※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

※商品はなくなり次第終了です。あらかじめご了承ください。

※事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

ストア名：『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' POP-UP STORE』

オープン期間：＜東京・大阪＞9月2日（火）～9月15日（月祝）

場所：＜東京＞ SHIBUYA109渋谷店 8F DISP!!!

＜大阪＞ SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!

POP-UP STORE特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=365763

3.プレゼントキャンペーン

１.マストバイプレゼントキャンペーン

館内にて3,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計8名様に「ILLIT」の直筆サイン入りソロチェキ等が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品：ILLIT賞 メンバーが選べる直筆サイン入りソロチェキ 計5名様

SPECIAL賞 メンバー全員直筆サイン入りキャンペーンポスター 計3名様

対象施設：SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店

応募期間：9月2日（火）～9月15日（月祝）

応募方法：応募専用特設ページからレシート画像と必要事項を送信

※9月2日（火）～9月15日（月祝）のみのレシートが対象です。

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみです。※応募ページはお会計時にご案内いた

します。

※SPECIAL賞「キャンペーンポスター」のサイズはB3横型ポスターです。

※POP-UP STORE『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' POP-UP STORE』、一部店舗でのお 買い物は対象外です。

２.SNSプレゼントキャンペーン

SHIBUYA109公式Xをフォロー＆該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。

抽選で計10名様に、「ILLIT」メンバー全員直筆サイン入りCDをプレゼントいたします。

賞品：渋谷店公式X メンバー全員直筆サイン入りCD 計5名様

阿倍野店公式X メンバー全員直筆サイン入りCD 計5名様

応募期間：9月8日（月）～9月15日（月祝）

SHIBUYA109渋谷店公式Xアカウント：＠SHIBUYA109NET

SHIBUYA109阿倍野店公式Xアカウント：＠SHIBUYA109ABENO

※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。

※賞品は当選者お1人様につき1個のプレゼントです。

※SHIBUYA109渋谷店公式X・SHIBUYA109阿倍野店公式XそれぞれのXにて各5様の当選。

３.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間：9月2日（火）～9月15日（月祝）

SHIBUYA109公式LINEアカウント：SHIBUYA109（＠shibuya109）

4.館内BGMジャック

期間中の館内BGMを「ILLIT」がジャックいたします。人気楽曲と、「ILLIT」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

対象施設：SHIBUYA109渋谷店

放送期間：9月2日（火）～9月15日（月祝）

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ILLIT（アイリット）

2023年6～9月に放送された『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。

自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

ILLITは2024年3月に1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場、「第66回 日本レコード大賞」を始め新人賞7冠を達成した。

今年2月には初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」をリリース。SEKAI NO OWARI Nakajinが楽曲提供したことも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録。続いて6月にリリースした3rd Mini Album ‘bomb’は初動売上で自身最高記録を樹立した。8月より、日本で初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を開催中。9月1日にJapan 1st Single '時よ止まれ'で待望の日本デビューを果たす。

JAPAN OFFICIAL SITE：https://illit-official.jp/

X： https://x.com/ILLITjpofficial

Member X：https://x.com/ILLIT_twt

TikTok：https://www.tiktok.com/@illit_official?_t=8j8Jr3vmcvy&_r=1(https://www.tiktok.com/@illit_official?_t=8j8Jr3vmcvy&_r=1)

Instagram：https://www.instagram.com/ILLIT_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@ILLIT_official

LINE：https://page.line.me/illit-jp