イルグルム、東京証券取引所スタンダード市場への上場に関するお知らせ

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、2025年8月21日、当社株式の上場市場が東京証券取引所グロース市場から同スタンダード市場へ変更されましたことを謹んでお知らせいたします。創業以来当社を支えてくださった株主様、お取引先様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様からの温かいご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。

当社は2014年に東証マザーズに上場、2022年には東証グロース市場へと移行し、上場以来、安定した収益基盤の確立、ガバナンス体制の強化、財務の健全性維持に努め『持続的な成長に不可欠な組織基盤』の構築を進めてまいりました。この度の市場区分変更は、「持続的な成長と中長期的な企業価値向上にコミットする企業向けの市場」と位置づけられるスタンダード市場が、現在の当社の事業フェーズに最も適した市場であると判断したことによるもので、当社の経営が新たなステージへ進んだ証であると考えております。

今回のスタンダード市場への移行を新たな飛躍への礎とし、中期経営方針『VISI0N2027』の達成、すなわち「マーケティングプロセス支援とコマース支援の２軸の成長ドライバーによって、売上100億円への道のりを明確にする」という目標の実現に向け、事業の成長をさらに加速させてまいります。社会的信用を一層高め、優秀な人財の獲得や経営基盤の充実を通じて、持続的な事業成長と企業価値の最大化を追求していく所存です。

これまでの皆様のご支援ならびにご厚情に改めて御礼申し上げますとともに、今後とも、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

株式会社イルグルムについて

イルグルムは、データとテクノロジーによって世界中の企業のマーケティング活動を支援し、売り手と買い手の幸せをつくる、マーケティングテクノロジーカンパニーです。それぞれの企業が独自の価値でともに発展できる社会。私たちはそのまだ見ぬ理想の未来像を、既存の言菓に由来を持たない「意味を持たない文字列」を語源としたYRGLMと名付けました。2014年、東証マザーズ市場（現：東証グロース市場）、2025年には東証スタンダード市場に上場。創業以来変わらぬ企業理念「Impact On The World」の実現に向けて取り組んでいます。

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

