60代女性の90％が「使い続けたい！」※1 大人のオールインワン 薬用 うるおい美リフトゲル　秋冬を乗り切れる4.5か月分 セット発売！ 　～2025年9月21日（日）発売～

株式会社資生堂

大人の女性向け総合ブランド「プリオール」より、うるおい・ハリ実感ができる大人のオールインワンの本体＋つめかえ用セット「薬用 うるおい美リフトゲル 限定セット (医薬部外品)」(販売名：プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル)【全1品 参考小売価格 4,300円（税込 4,730円）】を、2025年9月21日（日）より発売します。

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

◆60代女性の90％が「使い続けたい！」※1 薬用 うるおい美リフトゲルから、秋冬限定のセット品発売。

◆2024年のリニューアル後も好評で、2019年からのシリーズ累計出荷数340万本突破※2

◆乾燥が続く大人の肌のためにプリオールが厳選した高保湿型ヒアルロン酸配合※3

《発売背景》

大人の女性に多い悩みの「ハリ・弾力」の低下は、特に湿度が低下する秋冬に多く見受けられます。特に60代女性は、「うるおいを入れても入れても逃げてしまう・・・」という悩みを抱えている方が散見されます。その悩みに応えるために、「プリオール薬用うるおい美リフトゲル」は、うるおいを溜めこみ、ハリ・弾力をサポートする大人のオールインワンとして、昨年リニューアル発売しました。

うるおいをしっかり留めて逃さない「高保湿型ヒアルロン酸※3」および、天然由来の「膨脹型ハリ成分EX※4」を配合で、もっちりハリ感へ導きます。60代女性の愛用者の90％が「使い続けたい！」※1と定評をいただいており、シリーズ累計出荷数340万本※2を突破しました。今回、好評のうるおい美リフトゲルから、本体＋つめかえ用の秋冬限定の セット品を発売します。

＊通常は、本体3,500円（税込 3,850円）、つめかえ用 2,900円(税込 3,190円)のところ、本体＋つめかえ用セットで4,300円（税込 4,730円）にて発売いたします。

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

※1 自社調べ：2024年11月22日～27日 プリオールうるおい美リフトゲルを使用した50～60代の100名のうち、使用直後に「そう思う」「ややそう思う」と答えた回答者の割合

※2シリーズ累計出荷本数 2019年8月～2025年5月

※3 アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム/保湿

※4 シロキクラゲ多糖体、トレハロース、バラ抽出エキス、グリセリン/ハリ保湿

《販売チャネル》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店、及び資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトです。

《プリオールについて》

プリオールは、自分らしく今を楽しみ、輝き続ける女性のために、大人ならではの悩みを研究し生まれたブランドです。ラクに美しく、見た目も気持ちも幸せあふれるピースな毎日を応援します。

【商品概要】*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル 限定セット(医薬部外品)

販売名：プリオール 薬用 うるおい美リフトゲル

【数量限定品】

4,300 円（税込 4,730 円）

120mL+105mL

朝晩使用約 4.5か月分※1

※1 使用方法にそった使い方での目安

■商品特長

乾いてしかたのない肌に

1品でもっちりハリ感 大人のオールインワン

○大人の肌に！高保湿型ヒアルロン酸※2・膨脹型ハリ成分EX※3配合

※2 アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム/保湿

※3 シロキクラゲ多糖体、トレハロース、バラ抽出エキス、グリセリン/ハリ保湿

○7つの機能がひとつになった 大人のオールインワン

○うるおいをめぐらせる明日葉エキスGL※4配合

※4明日葉エキス、グリセリン/保湿

○使うたびに肌を整える。薬用 抗肌あれ有効成分配合

グリチルリチン酸ジカリウム

○濃密ゲルが角層深くまでスーッと浸透します。

○乾燥による小じわを目立たなくします※5

※5 効能評価試験済み

○心地よいアロマブーケのほのかな香り

○アレルギーテスト済み

（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。）

■使用法

●洗顔後、手のひらにポンプ1回押し分をとり、顔全体にていねいに広げ、なじませます。

■プリオール ブランドサイトhttps://www.shiseido.co.jp/pr/?rt_pr=trt26

■プリオール 公式 LINE https://page.line.me/?accountId=561phyuh

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004053&rt_pr=trt26(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004053&rt_pr=trt26)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trt26