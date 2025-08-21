3万人達成の“ありがとう”を込めて！9.3(水)かながわ赤十字情報プラザ　記念セレモニー開催！

日本赤十字社神奈川県支部

　日本赤十字社神奈川県支部（横浜市中区山下町70-7）では、9月3日（水）10:00より「かながわ赤十字情報プラザ 来館者3万人達成記念セレモニー」を開催いたします。


　かながわ赤十字情報プラザは、赤十字の歴史や活動を広く県民の皆さまに紹介する施設として、2010年の開設以来、多くの方々に足をお運びいただきました。新型コロナウィルスの流行による一時閉館を経て、累計来館者数が3万人を達成することを記念し、感謝の気持ちを込めた記念セレモニーを実施いたします。ぜひご取材ください。




■ イベント概要


日時： 2025年9月3日（水）10:00～10:20（予定）※イベント後に館内をご見学いただけます。


場所： 日本赤十字社神奈川県支部 かながわ赤十字情報プラザ


対象： 団体見学来館者（３万人来館者）


内容： 支部事務局からの挨拶


　　　 団体見学来館者へ記念品贈呈


かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団※へ記念プレート贈呈


かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団挨拶　 全体写真撮影　


　


＊日本赤十字社神奈川県支部の2階にある「かながわ赤十字情報プラザ」にて、


来館者に赤十字の活動をわかりやすく紹介・説明するボランティア団体です。




　　　　　　　来館者２万人達成時の写真


ご取材いただける内容💡


●記念イベント時の様子を撮影


●職員や団体見学来館者へのインタビュー


※参加者からの取材許可に基づき、対応します。


また、イベント後に「救急の日(9月9日)」に向けて、心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDの使い方)の方法について解説します！






【お問い合わせ先・取材申込み先】


　日本赤十字社神奈川県支部　総務企画課　企画広報係


　TEL: 045-681-2124　Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp


　８月29日（金）までにお問い合わ


せください。