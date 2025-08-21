3万人達成の“ありがとう”を込めて！9.3(水)かながわ赤十字情報プラザ　記念セレモニー開催！

日本赤十字社神奈川県支部

日本赤十字社神奈川県支部（横浜市中区山下町70-7）では、9月3日（水）10:00より「かながわ赤十字情報プラザ 来館者3万人達成記念セレモニー」を開催いたします。

かながわ赤十字情報プラザは、赤十字の歴史や活動を広く県民の皆さまに紹介する施設として、2010年の開設以来、多くの方々に足をお運びいただきました。新型コロナウィルスの流行による一時閉館を経て、累計来館者数が3万人を達成することを記念し、感謝の気持ちを込めた記念セレモニーを実施いたします。ぜひご取材ください。

■ イベント概要

日時： 2025年9月3日（水）10:00～10:20（予定）※イベント後に館内をご見学いただけます。

場所： 日本赤十字社神奈川県支部 かながわ赤十字情報プラザ

対象： 団体見学来館者（３万人来館者）

内容： 支部事務局からの挨拶

団体見学来館者へ記念品贈呈

かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団※へ記念プレート贈呈

かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団挨拶 全体写真撮影

＊日本赤十字社神奈川県支部の2階にある「かながわ赤十字情報プラザ」にて、

来館者に赤十字の活動をわかりやすく紹介・説明するボランティア団体です。

来館者２万人達成時の写真

ご取材いただける内容💡

●記念イベント時の様子を撮影

●職員や団体見学来館者へのインタビュー

※参加者からの取材許可に基づき、対応します。

また、イベント後に「救急の日(9月9日)」に向けて、心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDの使い方)の方法について解説します！

【お問い合わせ先・取材申込み先】

日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係

TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp

８月29日（金）までにお問い合わ

https://prtimes.jp/a/?f=d145306-20-5cf9d399869a3d409345d6aa0047ffda.pdf

せください。