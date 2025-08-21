3万人達成の“ありがとう”を込めて！9.3(水)かながわ赤十字情報プラザ 記念セレモニー開催！
日本赤十字社神奈川県支部（横浜市中区山下町70-7）では、9月3日（水）10:00より「かながわ赤十字情報プラザ 来館者3万人達成記念セレモニー」を開催いたします。
かながわ赤十字情報プラザは、赤十字の歴史や活動を広く県民の皆さまに紹介する施設として、2010年の開設以来、多くの方々に足をお運びいただきました。新型コロナウィルスの流行による一時閉館を経て、累計来館者数が3万人を達成することを記念し、感謝の気持ちを込めた記念セレモニーを実施いたします。ぜひご取材ください。
■ イベント概要
日時： 2025年9月3日（水）10:00～10:20（予定）※イベント後に館内をご見学いただけます。
場所： 日本赤十字社神奈川県支部 かながわ赤十字情報プラザ
対象： 団体見学来館者（３万人来館者）
内容： 支部事務局からの挨拶
団体見学来館者へ記念品贈呈
かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団※へ記念プレート贈呈
かながわ赤十字情報プラザ援助奉仕団挨拶 全体写真撮影
＊日本赤十字社神奈川県支部の2階にある「かながわ赤十字情報プラザ」にて、
来館者に赤十字の活動をわかりやすく紹介・説明するボランティア団体です。
来館者２万人達成時の写真
ご取材いただける内容💡
●記念イベント時の様子を撮影
●職員や団体見学来館者へのインタビュー
※参加者からの取材許可に基づき、対応します。
また、イベント後に「救急の日(9月9日)」に向けて、心肺蘇生(胸骨圧迫・AEDの使い方)の方法について解説します！
【お問い合わせ先・取材申込み先】
日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係
TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp
８月29日（金）までにお問い合わ
https://prtimes.jp/a/?f=d145306-20-5cf9d399869a3d409345d6aa0047ffda.pdf
せください。