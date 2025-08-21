ＡＩ革命の嵐は、これから、教育、仕事、人生を、どう変えるのか。「田坂広志アカデメイア 秋季講演会」 １０月５日、東京国際フォーラムで開催。１２００名定員。参加費無料

学校法人 ２１世紀アカデメイア

田坂広志アカデメイア 会員登録はこちら :https://q.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm51706kp&task=regist

「田坂広志アカデメイア」HPはこちら :https://hiroshitasaka-akademeia.com/

田坂広志アカデメイア 公式ＨＰ :https://hiroshitasaka-akademeia.com/

学校法人 ２１世紀アカデメイア 公式ＨＰ :https://www.akademeia21.ac.jp/

メールはこちらへ :https://www.akademeia21.ac.jp/mail/

学校法人 ２１世紀アカデメイアが運営する

広く社会人に開かれた学びの場

「田坂広志アカデメイア」は

２０２５年１０月５日（日）

東京国際フォーラム（１２００名定員）

において

「田坂広志アカデメイア 秋季講演会」

を開催します

◆ 講演テーマ ◆

今回の講演テーマは

ＡＩ革命の嵐は、これから、

教育、仕事、人生を、どう変えるのか

を予定しています

「ＡＩ革命の嵐」 と称すると

「誇大な表現」と思われるかもしれませんが

決して、誇大ではありません

それは、文字通り

企業や市場や社会の在り方を

根底から変える

「革命」 であり

対処の仕方を誤れば

教育機関は、その存在意義を失い

職業人は、その仕事を失い

個人は、豊かな人間関係を失ってしまうような

「嵐」 でもあります

この「田坂広志アカデメイア 秋季講演会」においては

１２００名の参加者に向け

田坂広志学長が

この「革命」が引き起こす

様々な 変化と変革の意味 を語り

この「嵐」を乗り越えていくための

新たな生き方と働き方 を語ります

２０２５年３月９日に開催された

「田坂広志アカデメイア 開学記念講演会」は

お陰さまで

募集開始からわずか２日で

定員７００名が満員御礼となりました

この「開学記念講演会」には

全国各地から参加者が集まり

開演前には会場入り口が長蛇の列となるほどの

熱気に包まれた講演会となりましたこと

改めて、深くお礼を申し上げます

◆ 開催概要 ◆

■講演会名■

田坂広志アカデメイア 秋季講演会

■演題■

ＡＩ革命の嵐は、これから、

教育、仕事、人生を、どう変えるのか

（予定）

■開催日■

２０２５年１０月５日（日）午後

■会場■

東京国際フォーラム

（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）

■申し込み方法■

「田坂広志アカデメイア」への会員登録後

申込フォームからお申込みください

田坂広志アカデメイア 会員登録はこちら(https://q.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm51706kp&task=regist)

（開演時間などの詳細は、当選者へご連絡します）

■会費■

無料

（会員登録にも費用は発生しません）

なお、この講演会に関連して

田坂学長への取材等を希望される方は

下記にご連絡を

学校法人 ２１世紀アカデメイア

開発・広報本部 広報チーム

メールはこちらへ(https://www.akademeia21.ac.jp/mail/)

◆ 田坂広志アカデメイアとは ◆

「田坂広志アカデメイア」HPはこちら(https://hiroshitasaka-akademeia.com/)

２１世紀アカデメイア・グループ 代表

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

田坂広志

東京大学卒業 同大学院修了

（工学博士：原子力工学)

総理大臣の特別顧問である内閣官房参与

世界の大統領・首相が集まるダボス会議のメンバー

４人のノーベル平和賞受賞者が特別会員を務める

世界賢人会議・ブダペスト・クラブの日本代表

などを務め、国際的に活躍

国内外８８００名の経営者やリーダーを育成してきた

田坂塾・塾長であり

『田坂広志 人類の未来を語る』

『目に見えない資本主義』

『知性を磨く』 『教養を磨く』 『人間を磨く』 『運気を磨く』

『成長の技法』 『仕事の思想』

『人生の成功とは何か』

など、多岐にわたる分野で

国内・海外１００冊余の著書を上梓

２０２３年４月から

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

に就任

２０２４年９月から

オンライン国際大学や国際シンクタンク

多文化教育の普及財団、カリフォルニア州姉妹都市協会

などと連携した

２１世紀アカデメイア・グループ代表

にも就任

田坂広志アカデメイア 公式ＨＰ(https://hiroshitasaka-akademeia.com/)

◆ 学校法人 ２１世紀アカデメイア ◆

第４次産業革命が急速に進展し

ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には

人材に求められる条件が根本から変わっていきます

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は

生き残れません

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は

活躍できません

これからの時代、職場や企業、業界や社会において

優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は

人間だけが発揮できる高度な能力である

「５つのプロフェッショナル力」 と

「５つの人間関係力」

を身につけた人材です

２１世紀アカデメイアは

この人材を育成するための独自の実践体験的なカリキュラム

「セブン・ステップ・カリキュラム」

を開発し

すべての学生に提供しています

学校法人 ２１世紀アカデメイア 公式ＨＰ(https://www.akademeia21.ac.jp/)

◆ お問合せ先 ◆

学校法人 ２１世紀アカデメイア

開発・広報本部 広報チーム

担当者名 青柳・小島

電話 ０３-６７７７-２００７

メールはこちらへ(https://www.akademeia21.ac.jp/mail/)

問い合わせはこちらのフォームから(https://www.akademeia21.ac.jp/contact/)