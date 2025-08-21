ノーリツのラク家事浴室暖房乾燥機「シャーン」が第19回「キッズデザイン賞」を受賞

共働き世帯が年々増加し、時短家電や便利なアイテムが増えている一方で、浴室は依然として人の手による掃除が中心です。「シャーン」は、当社独自技術の“AQUA OZONE”を実装したオゾン水除菌ユニットを搭載しています。スイッチを押すだけで、浴室天井からオゾン水の散布、換気・乾燥までを自動で行い、オゾン水散布箇所のピンク汚れや黒カビの原因菌の発生を99.9%抑制※¹※²し、浴室をキレイに保ちます。ノーリツは、当商品をはじめとするラク家事商品によって、「おふろ掃除は機械に任せる」という新たな習慣を提案しています。時間にゆとりをもたらし、ご家族の大切な時間を生み出すことで、子育て世代をサポートします。