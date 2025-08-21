「洒落CAFE by Anique」、「あなたはどっちの抹茶？」新作ドリンクを発売。ブルーベリー抹茶ラテや“ココ抹茶クラウド”、抹茶クラフトコーラなど全6品に久留米クラフトビールも登場
Anique株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：笠井 高秀）がプロデュースする洒落CAFE by Aniqueは、2025/08/22(金)より新作抹茶メニュー全6品の提供を開始します。
テーマは「Traditional vs Tropical」。
王道の抹茶ラテと、ココナッツの軽やかな泡を重ねたココ抹茶クラウドを“二択”で打ち出し、抹茶クラフトコーラなどのノンアル新提案に加えて、抹茶ハイボール／抹茶梅酒ソーダ／抹茶コークハイボールのアルコールドリンクもラインナップ。
さらに、創業の地・久留米発の醸造所「Toyfull Brewery」のクラフトビールも提供します。
地元産素材と独自のレシピで多彩なビールを手がけ、2024年には「Japan Great Beer Awards」で銀賞を受賞した実力派ブルワリーです。
2025年のジャパングレートビアでは 【金賞】受賞。
洒落CAFEでも取り扱いのある「ANARCHY SAISON」は、 2025ジャパングレートビア金賞、2024インターナショナルビアカップ銀賞を受賞しております。
新メニュー（すべて税込）
- ブルーベリー抹茶ラテ 700円
果実の甘酸っぱさと抹茶の旨みが重なる二層ラテ。写真映え◎。
- ココ抹茶クラウド 900円
ココナッツ由来のふんわり“クラウドフォーム”で、南国ニュアンスの軽い一杯。
- 抹茶クラフトコーラ 800円
スパイス香るクラフトコーラに抹茶の“緑のキレ”をプラス。ノンアル爽快。
アルコール
- 抹茶梅酒ソーダ 700円
梅の酸味と抹茶の余韻で、食中にも合うすっきり設計。
- 抹茶ハイボール 800円
ウイスキーの香りに抹茶のコクを重ねた“大人の一杯”。
- 抹茶コークハイボール 900円
王道コークハイを“抹茶の余韻”でアップデート。
- 久留米クラフトビール 3種（Toyfull Brewery） 〔価格：店頭掲示〕
公式サイト：https://toyfull.beer/
店舗概要
所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6階
グランドオープン日：2025年7月18日(金)
営業時間：11:00 ～ 23:00
X（旧Twitter）：@share_anique(https://x.com/share_anique)
Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/
Aniqueについて
Anique株式会社は、「デジタルとリアルの力で、キャラクターに命を吹き込み、世界を感動させる。」というミッションのもと、リアルとデジタルの両側面から作品の新しい体験価値を創出するクリエイティブカンパニーです。日本を代表する主要コンテンツホルダー20社以上との協業実績を有し、アニメやゲームなどの公式グッズ開発、デジタル展示、リアルイベントの企画運営などを手がけています。
2019年設立の同社は現在7期目を迎え、IPビジネスのさらなる可能性を探求すべく、リアル空間における体験型ブランド「洒落CAFE」を通じた新たな展開にも注力しています。
商号：Anique株式会社
代表者：代表取締役 笠井高秀
事業内容：インターネットサービス「Anique」
ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa
X（旧Twitter）：https://x.com/anique_jp
