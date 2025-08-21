『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』絶賛公開中記念！テレビアニメ「鬼滅の刃」関連作品全話、8月24日（日）より5週連続の無料一挙配信が緊急決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、テレビアニメ「鬼滅の刃」関連作品全話を2025年8月24日（日）より、5週連続で順次無料一挙配信いたします。

アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数1億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作、ufotableが制作するアニメーション作品です。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月にテレビアニメの放送を開始し、「竈門炭治郎 立志編」以降「無限列車編」「遊郭編」「刀鍛冶の里編」「柱稽古編」を放送・配信。また、2020年10月には関連作品初の劇場版作品となる『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され大きな話題に。今年7月18日（金）にはファン待望の最新作『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開され、興行収入257億円を突破するなど大きな注目を集めています。

このたび緊急決定した、テレビアニメ「鬼滅の刃」関連作品の全話無料一挙配信では、8月24日（日）、25日（土）の「竈門炭治郎 立志編」を皮切りに、「無限列車編」「遊郭編」「刀鍛冶の里編」「柱稽古編」まで全関連作品を、9月21日（日）、22日（月）までの5週にわたり順次全話無料一挙配信。また毎週日曜日より1週間、一挙配信関連作品を全話無料配信いたします。

大人気アニメ「鬼滅の刃」関連作品を全話無料で楽しめるのは「ABEMA」だけです。新作映画と合わせてぜひ「ABEMA」で、炭治郎ら《鬼殺隊》の熱い戦いの数々を無料イッキ見しましょう。

■テレビアニメ「鬼滅の刃」関連作品全話無料一挙配信 概要

【第1週】

▼『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』全話無料一挙配信

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2025年8月24日（日）朝9時～、8月25日（月）朝8時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/AePsG7NPkSUiaT

（URLは8月24日（日）朝9時の回です）

無料配信期間：2025年8月24日（日）午前0時～8月30日（土）夜11時59分

【第2週】

▼『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』全話無料一挙配信

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2025年8月31日（日）午後2時～、午後5時30分～、夜9時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/AePsFCvo5MZkUP

（URLは8月31日（日）午後2時の回です）

無料配信期間：2025年8月31日（日）午前0時～9月6日（土）夜11時59分

【第3週】

▼『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』全話無料一挙配信

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2025年9月7日（日）朝9時30分～、午後3時15分～、夜9時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/Ab8sX8XRThvYMM

（URLは9月7日（日）朝9時30分の回です）

無料配信期間：2025年9月7日（日）午前0時～9月13日（土）夜11時59分

【第4週】

▼『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』全話無料一挙配信

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2025年9月14日（日）午後2時30分～、夜9時～、 9月15日（月・祝）朝9時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AXsspZrrFdC4co

（URLは9月14日（日）午後2時30分の回です）

無料配信期間：2025年9月14日（日）午前0時～9月20日（土）夜11時59分

【第5週】

▼『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』全話無料一挙配信

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2025年9月21日（日）午後4時15分～、夜9時～、9月22日（月）午前10時15分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AePsFX2VHVL8X1

（URLは9月21日（日）午後4時15分の回です）

無料配信期間：2025年9月21日（日）午前0時～9月27日（土）夜11時59分

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ