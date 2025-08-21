株式会社WeBridge、福岡支社を開設

株式会社WeBridge

株式会社WeBridge（本社：東京都新宿区、代表取締役：白井俊久）は、このたび福岡市内に「福岡支社」を開設いたしました。今回の新拠点開設により、西日本エリアにおけるサービス提供体制をさらに強化し、より多くのお客様のご要望に迅速かつきめ細やかに対応してまいります。

WeBridgeは、創業以来「人と企業をつなぐ架け橋になる」という理念のもと、デジタルマーケティング支援やSEOコンサルティング、広告運用、クリエイティブ制作など幅広い事業を展開してきました。これまで培ったノウハウをもとに、全国規模でのサポート体制を構築しており、福岡支社はその重要な拠点として位置付けられています。

新設された福岡支社では、地域企業とのパートナーシップをより強固にし、地元の経済活性化に貢献することを目指しています。また、首都圏本社との連携を活かし、最先端のマーケティング手法やDXソリューションを九州エリアに積極的に展開してまいります。

さらに現在、福岡支社の新設に伴い社員を募集しております。マーケティングや広告運用、営業企画など、多様な分野で活躍いただける方を歓迎いたします。成長中の企業で新しいキャリアを築きたい方は、ぜひ当社の採用情報をご覧ください。

株式会社WeBridgeは、今後も「企業の成長を支える伴走者」として、クライアントの成果に直結するソリューションを提供し続けます。



《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)