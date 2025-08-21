Short AI、動画制作の常識を覆す統合AIアシスタント機能群を公開

PIPIADS INC

AI動画作成プラットフォーム「Short AI」は、コンテンツ制作におけるあらゆるプロセスを革新するため、3つの強力な新機能群「動画切り抜きAI（AIクリップメーカー）」「顔出しなし動画制作（Faceless Video）」「SNS予約投稿ツール（Social Media Scheduler）」を本日付で正式にリリースしたことを発表いたします。

これらの新機能は、単なる個別ツールではありません。「切り抜き動画 AI」による長尺動画の再活用から、「顔出しなし動画」の新規制作、そして複数SNSへの戦略的な「SNS予約投稿」まで、これまで分断されていたワークフローを一つのプラットフォーム上でシームレスに統合します。これにより、クリエイターやマーケターは、アイデアをかつてないスピードで形にし、世界へ届けることが可能になります。

「Short AI」公式サイト：https://www.short.ai/ja

開発の背景

ソーシャルメディアが情報発信の主戦場となる中、企業や個人クリエイターにとって、継続的な動画コンテンツの投稿はエンゲージメントを維持・向上させるための必須条件となりました。しかしその裏側では、「コンテンツのネタ切れ」、「切り抜き動画 aiが無ければ膨大な時間がかかる編集作業」、「人気のyoutube 顔出し なし動画を始めたいが、制作のハードルが高い」、「複数のプラットフォームをまたぐSNS 投稿 スケジュールの管理が複雑」といった、多くの共通課題が存在していました。

Short AIは、これらの制作プロセスに内在する非効率性や障壁をAIの力で解消し、誰もがもっと自由に、もっと戦略的にコンテンツを発信できる世界を目指し、本機能群の開発に着手いたしました。

新機能群が実現する、次世代のコンテンツワークフロー

今回リリースする3つの機能は、それぞれが独立して強力でありながら、連携することで真価を発揮します。

各機能の詳細

1. 動画切り抜きAI（AI Clip Maker）：長尺動画を"バズる"ショート動画の宝庫に

- ウェビナー動画からバズるハイライトを自動生成: ウェビナー動画を「動画切り抜きAI(https://www.short.ai/ja/ai-clip-maker)（AI Clip Maker）」で分析し、バズる可能性の高いハイライト部分を捉えたショート動画を10本以上自動生成します。これにより、長尺の動画からでも手間なく効果的なコンテンツを作成可能です。- 顔出しなしの高品質動画を数分で制作: 全く新しい企画として、「顔出しなし動画(https://www.short.ai/ja/faceless-video)（Faceless Video）」制作機能を活用。AIが生成した脚本・映像・ナレーションを元に、数分で高品質な動画を作成します。これにより、特別な機材や出演者がいなくても、プロフェッショナルな動画制作が可能になります。- SNS予約投稿(https://www.short.ai/ja/social-media-scheduler)で一元管理: こうして作られた2種類の動画を「SNS予約投稿（Social Media Scheduler）」機能で一元管理。TikTokへの予約投稿やYouTubeショートへの自動投稿など、今後数週間分の投稿スケジュールを一括で設定できます。これにより、コンテンツ制作から投稿までのプロセスを革命的に効率化します。動画切り抜きAI

ポッドキャスト、インタビュー、ゲーム配信、ウェビナー等の長尺コンテンツは情報の宝庫です。この「動画切り抜きAI」は、それらの動画からSNSで最も注目を集めるハイライト部分をAIが自動で発見し、瞬時に10本以上のショート動画を生成する革新的なツールです。

主な特徴：

- 文脈理解AIによる自動クリッピング： AIが会話の文脈や熱量を理解し、最も面白く、重要な瞬間を自動で特定。「ai動画編集カット」や「切り抜き動画 ai」の作業を完全に自動化します。- バイラル性予測スコア： 生成された各aiクリップが、どれだけ拡散される可能性を秘めているかをスコアで可視化。戦略的なコンテンツ選びを支援します。- 自動字幕＆リフレーム： 検出したクリップに最適な字幕を自動生成。さらに、横長の動画をTikTokやReelsに最適な縦型動画へインテリジェントに再構成します。

導入効果： これまで数時間を要していた手動の切り抜き作業がわずか数分で完了。一つの長尺動画から無数のコンテンツを生み出し、常に新鮮な話題を提供し続けることが可能になります。

2. 顔出しなし動画 メーカー（Faceless Video）：アイデアを"顔出しゼロ"のAI動画に

「人気のyoutube 顔出し なしチャンネルのような動画を作りたいが、作り方がわからない」「撮影機材も編集スキルもない」そんな課題を解決するのが、この「顔なし動画」メーカーです。アイデアさえあれば、誰でも高品質な動画を全自動で制作できます。

主な特徴：

- ワンクリックAIビデオ生成： 生成したい動画のテーマやテキストを入力するだけで、AIが脚本作成、映像生成、字幕、BGM、そしてリアルなAIナレーションまで、動画制作の全工程をワンクリックで実行します。- バイラル動画テンプレート： 「AIストーリー動画」「偽テキストメッセージ風動画」「Redditストーリー動画」など、現在SNSで爆発的な人気を誇る動画フォーマットをテンプレートから選ぶだけで、即座に動画を生成できます。- 完全な匿名性の実現： フェイス レス 動画はもちろん、「youtube 顔出し なし 声 出し なし」といった、プライバシーを最大限に保護したコンテンツ制作が可能です。- 編集スキル一切不要： 専門的なyoutube 顔出し なし 編集の知識は必要ありません。AIがすべてを代行し、プロ品質の動画をアウトプットします。

導入効果： SNSで現在流行している「AIストーリー動画」や「偽テキストメッセージ風動画」、さらにRedditの体験談をゲームプレイ映像（マインクラフトのパルクールなど）と組み合わせた動画など、極めてバイラル性の高い動画テンプレートを誰でも簡単に量産可能に。あなたのアイデアを、最も"バズる"形で世界へ発信できます。

3. SNS予約投稿ツール（Social Media Scheduler）：制作から投稿までを"完全自動化"するSNS管理ツール

Social Media Scheduler

優れたコンテンツも、最適なタイミングで届けなければ意味がありません。このツールは、Short AIで制作した全ての動画を、主要なSNSプラットフォームへ一括で投稿予約できる、強力な無料SNS管理ツールです。

主な特徴：

- 主要SNSへの一括・同時投稿： YouTube ショート 予約投稿やTikTok 予約投稿など、複数のプラットフォームへのSNS 同時 投稿、一括投稿にPCから対応。制作完了画面から直接予約できます。・主要- 視覚的なコンテンツカレンダー： 複雑なSNS 投稿 スケジュールをカレンダーで一元管理。いつ、どのSNSに何が投稿されるのかを直感的に把握できます。- 投稿の最適化： プラットフォームごとに最適な説明文やハッシュタグをAIが提案。SNS 自動 投稿のパフォーマンスを最大化します。子的性能。

導入効果： コンテンツ制作と投稿管理のツールを往復する手間を完全に排除。「SNS予約投稿」のし忘れや誤投稿を防ぎ、一貫性のある計画的なコンテンツ配信戦略を、追加費用なしで実行できます。

今後の展望

Short AIは、クリエイティブなアイデアを持つすべての人が、その表現の可能性を最大限に引き出せるよう、今後もAI技術を活用した機能開発を積極的に推進してまいります。動画切り抜きAIの精度向上、顔出しなし動画テンプレートの拡充、そしてSNS予約投稿ツールの対応プラットフォーム拡大などを通じ、クリエイターが「創る」ことそのものに集中できる世界の実現を目指し、プラットフォームの進化を続けていきます。

Short AIについて

Short AIは、AIの力を活用して、アイデアの創出から動画制作、そして配信までをシームレスに実現する次世代のコンテンツ作成プラットフォームです。長尺動画からショート動画を自動生成する「動画切り抜きAI」、テキストからAI動画を全自動で作成する「顔出しなし動画メーカー」、そして完成した動画を最適なタイミングで配信する「SNS管理ツール」といったパワフルな機能群を直感的なインターフェースで提供し、世界中の個人クリエイターから企業まで、あらゆるユーザーの動画コミュニケーションを支援しています。