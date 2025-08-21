ukaから新エステメニュー登場！夏の肌と身体に全方位でアプローチする限定プラン誕生
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は、夏季限定のオールハンド施術によるエステの限定プランを発売いたします。
露出が増える夏に向けて、夏の肌悩みに全方位でアプローチ。角質・くすみ・むくみ・紫外線による肌ダメージに負けないように、季節特有の複合的な悩みに対して、ケアする2本柱のスペシャルメニュー。
初めて登場する限定プランは2種類のメニューを組み合わせ可能な回数券でご用意しました。3回の施術を自分のペースで自由に使える柔軟設計です。
購入特典として、セルフ時々サロンを提唱するukaのホームケア商品であるuka Moisturizing Gel Rice juiceをプレゼント、施術後のコンディション持続をサポート。
【2種の限定新メニュー】
・スーパー角質ケアボディ100分（所要時間150分）
踵や背中のくすみや冷房によるむくみなど老廃物の滞りを徹底的にケア。
露出が増える季節に備える夏向けボディトリートメント。
・夏バテ解消フェイシャル100分（所要時間150分）
紫外線や暑さによってダメージを受けた肌と体の内側にアプローチ。
内臓機能を整え、肌の活力を取り戻すフェイシャルメニュー。
【販売価格】
75,000円（税込 82,500円）
【有効期限】
購入日より6ヶ月（期間内であれば1ヶ月に3回のご利用も可）
【対象店舗】
uka park side suite、uka 広尾店（購入店舗以外でも利用可能）
