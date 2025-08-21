¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û¡ÛÅ¸¼¨¡¦ÈË¿£Ê¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¿¼²½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û¤È¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤¬Í§¹¥Äó·È¤òÄù·ë
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§Àî³Ñ Îà¡Ë¤ª¤è¤ÓµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ½¼¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ëS.A.S. AQUARIUM de PARIS¡Ê½êºßÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ì¥¯¥·¡¦L¡¦¥Ý¥ô¥£¥ì¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Å¸¼¨µ»½Ñ¤äÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ³Ð½ñ¡Ë¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢Áê¸ß¤ÎÍø±×¤ª¤è¤ÓÈ¯Å¸¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÍý²ò¤ÈÍ§¹¥Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¿¦°÷¸òÎ®¤ä¤¤¤¤â¤Î¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÅ¸¼¨µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤ÎÄù·ë¼°¤Ç¤ÎÎ¾¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò ¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ½¼
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ³Ð½ñ¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤à¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê³Æ´Û¤ÎÅ¸¼¨¡¦»ô°éµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ÈÊ¸²½Åª¤ÊÁê¸ßÍý²ò¤ò¿Ê¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿åÂ²´Û±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
S.A.S. AQUARIUM de PARIS ¼ÒÄ¹ ¥¢¥ì¥¯¥·¡¦L¡¦¥Ý¥ô¥£¥ì¥ô¥£¥Ã¥Á»á
¡Ö¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿åÂ²´Û¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÄó·È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¿åÂ²´Û¤äÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤ÍÎ´Ä¶ÌäÂê¤òÍý²ò¤·²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Íºà¸òÎ®¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨µ»½Ñ¤äÈË¿£µ»½Ñ¤Î²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ»½Ñ¤È»ñ¸»¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼«Á³´Ä¶¤äÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×³µÍ×
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û¤È¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤¬¿åÂ²´Û±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ß¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤ä¤¤¤¤â¤Î¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÅ¸¼¨µ»½Ñ¡¦ÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Äù·ëÆü¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äù·ë¼Ô¡§S.A.S. AQUARIUM de PARIS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ì¥¯¥·¡¦L¡¦¥Ý¥ô¥£¥ì¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ½¼¡Ë
¼ç¤Ê¶¨ÎÏ»ö¹à¡§①Î¾Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¿¦°÷¤Î¸òÎ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡②¸ø³«Å¸¼¨¤ª¤è¤Ó¸¦µæÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¸ËÜ¤ª¤è¤Ó»ñÎÁ¸ò´¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡③¸ø³«Å¸¼¨¤ª¤è¤Ó¸¦µæÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î¿åÀ¸À¸ÊªÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡④¿åÀ¸Æ°¿¢Êª¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¡¦¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦½¤¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢½õ¸À
¢£¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ï1878Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥êËüÇî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥ê»Ô³¹Ãæ¿´¤Î¥È¥í¥«¥Ç¥íµÜÅÂ¤ÎÃÏ²¼¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶áÂåÅª¤Ê¸ø¶¦¿åÂ²´Û¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¿åÂ²´Û¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë1986Ç¯¤Ë°ì»þÊÄ´Û¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ2006Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß¤Î¡ÖAquarium de Paris¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½80Ëü¿Í¡£Ìó600¼ï13,000ÅÀ¤ÎµûÎà¤äÌµÀÔÄÇÆ°Êª¤ò80´ð°Ê¾å¤Î¿åÁå¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô°é¤Ë¤Ï¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤äµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Í¹©³¤¿å¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜÈþ½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ïÀßÅ¸¼¨¡ÖPROMENADE JAPONAISE¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥²Îà¤ÎÅ¸¼¨¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥²¼ïÊÝ´É´ðÃÏ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝ¸î¡¦ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§Aquarium de Paris¡Ê¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¡Ë
½êºß¡§5 Avenue Albert de Mun, 75016 Paris, France
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§S.A.S. AQUARIUM de PARIS
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó600¼ï13,000ÅÀ
¿åÁå¿ô¡§80´ð°Ê¾å
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://aquariumdeparis.com/
¢£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó®¤Ë2012Ç¯5·î¤Ë³«¶È¤·¤¿´°Á´²°Æâ·¿¤ÎÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¡£¡Ö¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¶á³¤¤ÇÊë¤é¤¹¥·¥í¥ï¥Ë¤ä¥æ¥¦¥¼¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¾®³Þ¸¶¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡¢¥¯¥é¥²¡¢¶âµû¤Ê¤É¡¢Ìó260¼ï7,000ÅÀ¤Î¤¤¤¤â¤Î¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ï¡¢°ì±©°ì±©¤Î¸ÄÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï2012Ç¯¤«¤éÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏËÏÅÄ¶è¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä´Ä¶¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ïº£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤â¤Î¡¢¿Í¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿±Ä¶ÈÌ³¼õÂ÷²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºß¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó®¡¦¥½¥é¥Þ¥Á5F¡¦6F
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó260¼ï7,000ÅÀ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¢£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ÆâÎ¦·¿Âçµ¬ÌÏ¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¡£¡Ö¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥¯¥é¥²¤Ê¤É¡¢Ìó200¼ï10,000ÅÀ¤Î¤¤¤¤â¤Î¤ò10¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ê¤É¤Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤â¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¸ÄÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð¸þ¤¤¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤ä¡¢´ÛÆâ¤Î¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ðºîÂÎ¸³¡¦Åß¤ÎÌîºÚºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿È¶á¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§µþÅÔ¿åÂ²´Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿±Ä¶ÈÌ³¼õÂ÷²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºß¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®35-1¡ÊÇß¾®Ï©¸ø±àÆâ¡Ë
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó200¼ï10,000ÅÀ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Áー¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ¡¦¿ÜÆ£
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Áー¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢Áê¸ß¤ÎÍø±×¤ª¤è¤ÓÈ¯Å¸¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÍý²ò¤ÈÍ§¹¥Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¿¦°÷¸òÎ®¤ä¤¤¤¤â¤Î¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÅ¸¼¨µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤ÎÄù·ë¼°¤Ç¤ÎÎ¾¼ÒÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò ¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ½¼
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ³Ð½ñ¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤à¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê³Æ´Û¤ÎÅ¸¼¨¡¦»ô°éµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ÈÊ¸²½Åª¤ÊÁê¸ßÍý²ò¤ò¿Ê¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿åÂ²´Û±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
S.A.S. AQUARIUM de PARIS ¼ÒÄ¹ ¥¢¥ì¥¯¥·¡¦L¡¦¥Ý¥ô¥£¥ì¥ô¥£¥Ã¥Á»á
¡Ö¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿åÂ²´Û¤ä¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÄó·È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¿åÂ²´Û¤äÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤ÍÎ´Ä¶ÌäÂê¤òÍý²ò¤·²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Íºà¸òÎ®¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨µ»½Ñ¤äÈË¿£µ»½Ñ¤Î²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ»½Ñ¤È»ñ¸»¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼«Á³´Ä¶¤äÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×³µÍ×
ËÜ³Ð½ñ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û¤È¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤¬¿åÂ²´Û±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢Áê¸ß¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤ä¤¤¤¤â¤Î¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÅ¸¼¨µ»½Ñ¡¦ÈË¿£µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Äù·ëÆü¡§2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äù·ë¼Ô¡§S.A.S. AQUARIUM de PARIS¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¢¥ì¥¯¥·¡¦L¡¦¥Ý¥ô¥£¥ì¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ½¼¡Ë
¼ç¤Ê¶¨ÎÏ»ö¹à¡§①Î¾Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¿¦°÷¤Î¸òÎ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡②¸ø³«Å¸¼¨¤ª¤è¤Ó¸¦µæÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¸ËÜ¤ª¤è¤Ó»ñÎÁ¸ò´¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡③¸ø³«Å¸¼¨¤ª¤è¤Ó¸¦µæÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î¿åÀ¸À¸ÊªÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡④¿åÀ¸Æ°¿¢Êª¤Î»ô°é¡¦ÈË¿£¡¦¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦½¤¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢½õ¸À
¢£¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤Ï1878Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥êËüÇî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥ê»Ô³¹Ãæ¿´¤Î¥È¥í¥«¥Ç¥íµÜÅÂ¤ÎÃÏ²¼¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶áÂåÅª¤Ê¸ø¶¦¿åÂ²´Û¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¿åÂ²´Û¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë1986Ç¯¤Ë°ì»þÊÄ´Û¡£¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ2006Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß¤Î¡ÖAquarium de Paris¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö¤ÎÍè´Û¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½80Ëü¿Í¡£Ìó600¼ï13,000ÅÀ¤ÎµûÎà¤äÌµÀÔÄÇÆ°Êª¤ò80´ð°Ê¾å¤Î¿åÁå¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ô°é¤Ë¤Ï¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤äµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Í¹©³¤¿å¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜÈþ½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ïÀßÅ¸¼¨¡ÖPROMENADE JAPONAISE¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥²Îà¤ÎÅ¸¼¨¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥²¼ïÊÝ´É´ðÃÏ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝ¸î¡¦ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§Aquarium de Paris¡Ê¥Ñ¥ê¿åÂ²´Û¡Ë
½êºß¡§5 Avenue Albert de Mun, 75016 Paris, France
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§S.A.S. AQUARIUM de PARIS
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó600¼ï13,000ÅÀ
¿åÁå¿ô¡§80´ð°Ê¾å
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://aquariumdeparis.com/
¢£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó®¤Ë2012Ç¯5·î¤Ë³«¶È¤·¤¿´°Á´²°Æâ·¿¤ÎÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¡£¡Ö¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¶á³¤¤ÇÊë¤é¤¹¥·¥í¥ï¥Ë¤ä¥æ¥¦¥¼¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¾®³Þ¸¶¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡¢¥¯¥é¥²¡¢¶âµû¤Ê¤É¡¢Ìó260¼ï7,000ÅÀ¤Î¤¤¤¤â¤Î¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ï¡¢°ì±©°ì±©¤Î¸ÄÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï2012Ç¯¤«¤éÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏËÏÅÄ¶è¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä´Ä¶¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ïº£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤â¤Î¡¢¿Í¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿±Ä¶ÈÌ³¼õÂ÷²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºß¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó®¡¦¥½¥é¥Þ¥Á5F¡¦6F
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó260¼ï7,000ÅÀ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.sumida-aquarium.com/index.html
¢£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ÆâÎ¦·¿Âçµ¬ÌÏ¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¡£¡Ö¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î²ÏÀî¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥¯¥é¥²¤Ê¤É¡¢Ìó200¼ï10,000ÅÀ¤Î¤¤¤¤â¤Î¤ò10¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥«¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Ê¤É¤Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤â¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¤¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¸ÄÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð¸þ¤¤¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤ä¡¢´ÛÆâ¤Î¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¡×¥¨¥ê¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ðºîÂÎ¸³¡¦Åß¤ÎÌîºÚºî¤ê¤ò¹Ô¤¦¡Öµþ¤ÎÎ¤»³¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿È¶á¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§µþÅÔ¿åÂ²´Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿±Ä¶ÈÌ³¼õÂ÷²ñ¼Ò¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿åÂ²´Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºß¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è´Ñ´î»ûÄ®35-1¡ÊÇß¾®Ï©¸ø±àÆâ¡Ë
Å¸¼¨ÅÀ¿ô¡§Ìó200¼ï10,000ÅÀ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Áー¥à »³¸ý¡¦ÄÚ°æ¡¦¿ÜÆ£
TEL¡§03-5619-1284 MAIL¡§press-sumida@orix-aqua.co.jp
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Áー¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html