次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』新ストーリーイベント「夜を連れる少女」開幕！新規戦闘員″メルト″＆新スキン2種登場

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]（以下、G・O・P）は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（略称：ラスオリ）において、2025年8月21日（木）に、新たなストーリーイベント「夜を連れる少女」に加え、新規戦闘員、新規スキン等を追加するアップデートを実施いたしました。

◆新規ストーリーイベント「夜を連れる少女」公開！

本アップデートより、新規ストーリーイベント「夜を連れる少女」を公開いたしました。

本イベントでは、新規戦闘員「メルト」が登場する物語をお楽しみいただけます。

「夜を連れる少女」は、メインステージ10種（うち、ストーリーのみ2種）、サブステージ4種、EXステージ3種の構成となっており、ステージ報酬の「ピクニック弁当」は、交換所にて戦闘員の「ポイ」「マーリン」を含む有用なアイテムとの交換が可能です。

『ラストオリジン』の新たなストーリーをぜひお楽しみください！

・開催期間：2025年8月21日（木）メンテナンス後 ～ 9月18日（木）メンテナンス前

◆新Aランク戦闘員「メルト」参戦！

本アップデートより、Aランクの新規戦闘員「メルト」（CV.陽向葵ゅか）が『ラストオリジン』の戦場に登場いたします。軽装型支援機の「メルト」は、催眠をかける目と神経を刺激する声帯を持つ、不眠症治療のために作られたバイオロイドです。

◆新規スキン2種を追加

本アップデートより、以下の戦闘員に新たなスキンが登場いたします。

・ムネモシュネ（カクテル一杯：アイシーバーレスク衣装）：182ツナ缶

・メルト（夢幻の花 旅館浴衣のセラピスト）：アーリーアクセスパッケージ[メルト]にて入手可能

●アーリーアクセスパッケージ[メルト]：342ツナ缶

・販売期間：2025年8月21日（木）メンテナンス後 ～ 9月4日（木）メンテナンス前

・パッケージ内容：

戦闘員「メルト」、スキン「メルト(夢幻の花 旅館浴衣のセラピスト)」、司令官の日誌、誓約の指輪

・購入制限：1アカウントにつき1回まで

※アーリーアクセスパッケージ[メルト]の販売終了後から、キャラクターパッケージ[メルト]及びスキン「メルト(夢幻の花 旅館浴衣のセラピスト)」の単品販売を開始いたします。

◆既存スキン3種の割引セールを開催

ティタニア・フロスト（CV.高橋春香）、ロイヤル・アーセナル（CV.和氣あず未）、ヘル（CV.谷茉柚花）の既存スキン3種を、9月4日（木）メンテナンス前までの期間限定で、通常の20％Offの割引価格で販売いたします。

●セール対象スキン

・ティタニア・フロスト（ナース？ティタニア）：167ツナ缶 ⇒ 134ツナ缶

・ロイヤル・アーセナル（テープビキニ）：147ツナ缶 ⇒ 118ツナ缶

・ヘル（海辺の支配者ヘル：ボトムレス水着）：147ツナ缶 ⇒ 118ツナ缶

◆キャラクターパッケージ10種を追加

下記戦闘員のキャラクターパッケージ（各220ツナ缶）を新たに10種追加しました。各パッケージには対象の戦闘員に加え、「司令官の日誌」と「誓約の指輪」が付属しています。

【対象戦闘員】

エイダーType-G／ココ・イン・ホワイトシェル／CM67スティンガー／スパトイア／AC-6ユサール／HQ1アルバトロス／CT2199Wフォールン／K-180セルジューク／S5ギガンテス／RF87ロク

アップデート内容の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：8月21日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=664

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

