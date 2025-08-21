【9/9（火）オンライン】楽天市場で利益を残したい方必見！今すぐできるLINE＆レビュー活用法を解説！

日本ECサービス株式会社

楽天市場などモール出店企業向け会員制サポートサービス『ECマスターズクラブ』を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：清水将平）は、『楽天市場で利益を残したい方必見！今すぐできるLINE＆レビュー活用法解説(https://www.ec-masters.club/p/onlineseminar_250909)』オンラインセミナーを2025年9月9日(火)に開催します。

このセミナーは、楽天市場で売上をアップさせるための「レビュー対策」と「LINE活用」をテーマに、楽天市場で利益を残したい方、高評価レビューを増やしたい方、LINEをうまく使いこなせていない方を対象にしたものです。

開催の背景

楽天市場で売上を伸ばすには、レビュー対策とLINE活用が欠かせません。レビューは購入の決め手になる一方で、効果的に集めるには工夫が必要です。LINEはメール以上の効果が期待できますが、多くの店舗では十分に活用できていません。そこで本セミナーでは、実際に成果を上げている店舗の事例をもとに、「すぐ実践できるレビュー対策」と「最小の工数で成果を出すLINE活用法」をわかりやすく解説します。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96846/table/203_1_50acb6b207a903145d6892488ae2034c.jpg?v=202508210626 ]

このイベントでは、実例をもとに、売上に直結するレビューの集め方や、高評価レビューを効率よく増やすコツをわかりやすく解説します。さらに、作業を増やさずにLINEを活用する裏ワザや、リピート率をしっかり上げる配信のポイントなど、2025年最新のLINE運用ノウハウもご紹介します。登壇者は、松本 和也（日本ECサービス株式会社 SNSシニアマーケター）を予定しており、具体的な事例とヒントをお届けします。

登壇者紹介

松本 和也（日本ECサービス株式会社）

1985年生まれ。埼玉大学理学部卒業後、サブスクリプションファクトリー株式会社に入社。WEB制作から広告運用、ディレクションまで幅広く担当し、リスティング・SEO・SNS広告・動画広告など多様なプロモーションに携わる。WEB接客ツール「KaiU」やLINE運用支援ツール「LSEG」の開発ディレクターを務め、自らフロントエンド実装にも関わる。セールス部・運用部の立ち上げを経て、2021年にはCOOを歴任。2021年より日本ECサービス株式会社にて、LINEマーケティングを中心にセミナー講師やカスタマーサポートなど多方面で活動している。

お問い合わせ

本プレスリリースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

- 日本ECサービス株式会社ホームページ：https://ec-masters.co.jp/- 電話番号：03-6682-9997- メール：seminar@ec-masters.net- 所在地：東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前2階