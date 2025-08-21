話題沸騰中の「世界のデザイナーズPETテープ by Pinkoi」全国のロフト・HANDSで販売開始！

ピンコイ株式会社

アジア最大級のグローバルデザイン通販サイト「Pinkoi」を運営するピンコイ株式会社は、2025年6月の発売以来、手帳好きや文具ファンから大好評を博している新商品シリーズ「世界のデザイナーズPETテープ」を、全国の大型生活雑貨専門店での販売を正式にスタートいたします。

2025年8月23日（土）より、全国のロフト（100店舗）にて取り扱いが開始され、さらに9月8日（月）からは5店舗のHANDSでも順次販売を開始予定です。

世界中で活躍する8人のデザイナーによる、全20種類の魅力あふれるラインナップが勢揃い。多彩なデザインと個性をお楽しみいただけます。

これまで「文具女子博トーキョー2025」や全国を巡回するPOPUPイベント「Pinkoi世界の文具店」で先行販売されていた本シリーズが、ついに一般流通を本格展開。オンライン以外でも、直接商品を手に取って選べる機会がぐっと広がります。

■ PETテープをもっと気軽に、もっと身近に

「世界のデザイナーズPETテープ」は、海外で人気の個人デザイナーとPinkoiが共同で企画・制作した、1ループ（約1m）単位で購入できる新しいスタイルのPETテープ（透明マスキングテープ）シリーズです。価格もワンコイン以下と手に取りやすく、ちょっと試してみたい方にもぴったり。

コラージュや手帳デコ、ラッピングなど、日常の“ちょっとした創作”を楽しくしてくれるデザインばかり。収納しやすいサイズ感や、高いコレクション性も好評です。

■ 人気急上昇中の海外デザイナー8名が参加、全20デザイン展開中！

今回のシリーズでは、日本のマスキングテープちぎり絵作家「Tamura Miki」をはじめ、台湾やイギリスを拠点に活動する個性豊かな8名のデザイナーが参加。全20種類の多彩なデザインが揃い、アート感覚で選べるのも魅力です。

■ 商品取扱店舗情報（2025年8月現在）

・全国のロフト（100店舗）

取扱開始日：2025年8月23日（土）～順次

https://www.loft.co.jp/shop_list/

・HANDS（5店舗）

取扱開始日：2025年9月8日（月）～

※販売店舗の詳細はPinkoiステーショナリー公式Instagram（@pinkoi_stationery）にて随時お知らせします。

■ オンライン発売記念キャンペーンも開催！

期間：8/22（金）～9/7（日）

キャンペーン内容：5点を購入すると送料無料

特設サイトURL：https://jp.pinkoi.com/topic/worldwide-collection

■ 関連リンク

・世界のデザイナーズPETテープ 特設サイト：

https://jp.pinkoi.com/topic/worldwide-collection

・Pinkoi公式Instagram（文具情報）：

https://www.instagram.com/pinkoi_stationery/

■ Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：230万点以上、ショップ数：32,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。世界各国のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷キャスト2F

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他香港、中国、タイに拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：186名（2022年3月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP

Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/

Facebook｜https://www.facebook.com/pinkoijapan/

TikTok｜https://www.tiktok.com/@pinkoijp

LINE｜https://lin.ee/IKAMiOb







