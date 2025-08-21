今大注目の９人組女性アイドルグループ「iLiFE!」記念すべき初の日本武道館公演『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』を「ABEMA PPV」にて8月27日（水）に独占生放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年8月27日（水）に開催される、9人組女性アイドルグループ「iLiFE!」初の日本武道館公演『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送いたします。

「iLiFE!（あいらいふ）」は、“私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーに、メンバーとファンが共に熱いステージを作り上げることをコンセプトとして活動する9人組女性アイドルグループです。SNSでのバズやライブ会場での口コミによって若年層を中心として爆発的に支持を拡大。代名詞となる楽曲『アイドルライフスターターパック』は、アイドルファンの文化でもある“コール”を世間に広め、TikTok を中心に大きな話題を呼びました。

そして2025年8月27日（水）に、自身初となる日本武道館公演の開催が決定し、そのファンの熱量を証明するかのように、公演チケットは瞬時にソールドアウト。ますます勢いを増す「iLiFE!」の夢のステージに多くの注目が集まっています。

「ABEMA PPV」ではその模様を全編独占生放送。またPPV限定特典として、チケットの購入者全員に「公演直後のアフタートーク映像」をプレゼントいたします。

なお本公演は、2025年8月21日（木）18時よりチケット販売（※1）を開始し、2,000円(税込)で購入・視聴することができます。（※2）またチケットを購入された方は、2025年9月10日（水）23時59分まで見逃し配信をお楽しみいただけます。

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に400円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

（キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20250827）

今大注目の女性アイドルグループ「iLiFE!」の記念すべき初の日本武道館公演をぜひ「ABEMA」でご覧ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』独占生放送 概要

▼放送日時

2025年8月27日（水）17時開演（放送開始16時30分～）

※ABEMAでは本編のみ視聴可能です。

本編終了後の映像はiLIFE公式YouTubeでご覧ください。

▼見逃し配信期間

2025年9月10日（水）23時59分まで

▼視聴料金

【特典付きチケット】2,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として200円が生じます。

▼販売期間

2025年8月21日（木）18時～2025年9月10日（水）20時

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/32016e1b-b452-4f7c-9d1d-f10a3cb6badc

▼出演者（敬称略）

iLiFE!

▼PPV限定購入特典

PPVチケット購入者全員に「公演直後のアフタートーク映像」をプレゼント！

※特典の送付は2025年9月中までにABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で400円のキャッシュバックキャンペーンも！

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に400円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-ilife-20250827）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ