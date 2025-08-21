新発想のメラニンケア化粧品「DOLL PINK（ドールピンク）」誕生── 唇・VIOなどデリケートゾーンの黒ずみにアプローチするサロン専売品を発売開始

◆ 背景

株式会社VIREI stAyle.

近年、美容市場では「顔」だけでなく「パーツケア」へのニーズが急速に高まっています。特に、唇やVIOライン、ワキ、乳首などデリケートゾーンの黒ずみや色素沈着の悩みは多くの女性に共通しています。



そこで当社は「安心して使える・即効性と実感力のあるプロ仕様の製品」を目指し、新ブランド「DOLL PINK」を開発いたしました。

◆ 製品の特徴

高濃度メラニンケア成分を配合

独自ブレンドのブライトニング成分が、黒ずみや色素沈着にアプローチ。

デリケートゾーン対応処方

刺激を抑えた処方設計で、サロン施術後の肌にも安心して使用可能。

プロフェッショナル専売

一般流通は行わず、エステサロンや美容クリニックなどのプロフェッショナル現場でのみ取り扱い。

即効性と持続性

使用後の明るさ実感と、継続使用による透明感アップを両立。

◆ 会社概要

VIREI stAyle. 公式サイト

https://virei-stayle.jp/

VIREI stAyle.公式LINEアカウント

https://lin.ee/MDPCbKV

【会社概要】

会社名：株式会社VIREI stAyle.(ビレイスタイル)

所在地：東京都目黒区下目黒2-20-20第8千陽ビル5F

代表者：米山 貴洸

URL：https://virei-stayle.jp/

事業内容：業務用美容機器の製造・販売