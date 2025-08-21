タレント部長西野雄介が日本ホテル協会トップセミナーに登壇。従業員にとっての「今」の価値観を捉えた人材採用と定着について講演

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、日本ホテル協会が主催する「第42回トップセミナー」に、ランスタッド株式会社 人事本部 タレント部長の西野雄介が登壇することをお知らせいたします。

現代において、「"人"こそがビジネスの中核である」という認識はますます重要性を増しており、強固で特徴的な従業員価値提案（EVP）は、企業にとって「ビジネスに不可欠」な要素となっています。本セミナーでは、「"今"の価値観を捉えた人材採用と定着 EVP発想で考えるエンプロイヤーブランディング」について、人手不足に悩むホテル業界のリーダーたちに向け、従業員価値提案（EVP）の重要性と、エンプロイヤーブランド構築を通じた人材採用と定着の実現方法について解説する予定です。

ランスタッドが実施した世界の働く意識調査「ワークモニター2025*¹」では、就業先の選定においてワークライフバランスが報酬を初めて上回るなど、働き手の要望が多様化していることが明らかになりました。また、ホテル・宿泊業界の離職率は25.6%*²と、全産業平均の15.0%を大きく上回っており、従業員が退職を検討する主な理由として、生活費に対する報酬の低さやワークライフバランスの改善への懸念が挙げられています。西野は、これらの最新の労働市場の動向を踏まえながら、マーケティングの本質である「顧客理解」と「価値創出」に繋がるEVPの側面について、具体的な事例を交えて深く掘り下げた解説を行います。

日本ホテル協会トップセミナー「今」の価値観を捉えた人材採用と定着 EVP発想で考えるエンプロイヤーブランディング

【開催日時】 2025年9月12日（金）10:00～11:30

【会場】ホテル椿山荘東京 （東京都文京区関口2丁目10-8）

[対面］会員ホテルー10,000円/ 会員外ー20,000円

[配信］会員ホテルー5,000円/ 会員外ー10,000円

【お申込み方法】日本ホテル協会のプレスリリースをご覧ください。https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/top20250710_01.pdf(https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/top20250710_01.pdf)

*¹ランスタッドワークモニター2025 https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

*² 厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/index.html

■ 日本ホテル協会について

日本ホテル協会は、全国約240のホテルが加盟する業界団体であり、大手一流ホテルのほとんどが所属しています。ホテル業の健全な発展と観光事業への貢献を目的とし、質の向上、人材育成、情報提供、政策提言など幅広い活動を行っています。https://www.j-hotel.or.jp/(https://www.j-hotel.or.jp/)

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*³）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*³ Staffing Industry Analysts 2023、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

