【ダイキン】セネガル政府およびセネガル日本職業訓練センターと職業訓練分野での協力について覚書を締結
トレーニングプログラム提供を通じてセネガルにおける産業人材育成に貢献
ダイキン工業株式会社は、８月21日にセネガル政府およびセネガル日本職業訓練センター（CFPT-SJ）と、産業人材育成支援のためのトレーニングプログラム提供に関する覚書を独立行政法人国際協力機構（JICA）、豊田通商株式会社、日本電気株式会社、戸田建設株式会社、ヤマハ発動機株式会社とともに締結しました。
今回の覚書は、セネガルの産業人材育成を支援するため、CFPT-SJに対して空調業界のサービス人材育成のためのトレーニングプログラムを提供することに合意したもので、26年からのプログラム提供をめざします。
近年、セネガルでは産業人材に関わるニーズが高度化・多様化しており、市場や産業のニーズに即した人材育成が求められています。また、企業の同地域における事業推進においても、高度な産業人材の育成・獲得が課題となっています。
このような中、1984年にJICAの無償資金協力で建設されたCFPT-SJは、セネガルのみならず西アフリカ地域における職業訓練分野の中核的な教育機関となっていることから、今回、CFPT-SJにおいて、セネガルにおける産業人材の育成協力し、産業人材の強化・発展することで合意し、覚書締結に至りました。
ダイキンは、グローバル各地域で大学や職業訓練校など教育機関などと連携し、業界発展に寄与する様々な人材の育成に取り組んでいます。空調のグローバルリーディングカンパニーとして、人材育成においても業界を牽引し、空調業界の発展に貢献していきます。
ダイキン工業株式会社 執行役員 グローバル戦略本部長 大森淳一のコメント
今回このような人材育成に貢献できる機会を頂けたことは、セネガルひいては西アフリカでの経済発展、今後の空調事業発展にも貢献していく取り組みと思っています。具体化を迅速に進め、プログラムを提供していきます。
