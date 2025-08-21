¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ôー¹©¶È¡¢¥×¥í¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à´ôÉìBluvic¤Ë¶¨»¿
¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥
¥È¥Ôー¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ°æÇîÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ôー¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê´ôÉì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¡Ö´ôÉìBluvic¡×¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ôÉìBluvic¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¿ù¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤«¤éÊ¬¼Ò²½¤·¤Æ2024Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¥Áー¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì¤ÎÀ¶¤é¤«¤ÊÎ®¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÖBlue¡×¡¢À¤³¦¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖVictory¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ôÉì¤«¤éÀ¤³¦¤ØÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÁÏÀ¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ôー¹©¶È¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËºÌ¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ôÉìBluvic¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤È¡¢¥È¥Ôー¹©¶È¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È³èÆ°¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ôÉìBluvic¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
