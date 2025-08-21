ASUSから、B650チップセット搭載Micro ATXマザーボード『TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI
- 12+2+1フェーズの電源設計により、AMDプロセッサに対して効率的で安定した電力供給を実現
- 複数のオンボード ヒートシンクと包括的なファンコントロールによる、優れた冷却設計
- WiFi6E＋Bluetoothモジュール付属
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/994_1_1009c0388305c753ed48117c62072237.jpg?v=202508210556 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b650em-plus-wifi.html
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、AMD B650チップセット搭載マザーボード『TUF GAMING B650EM-PLUS WIFI』を発売いたします。
2025年8月22日発売予定です。
AMD B650 チップセットTUF GAMING B650EM-PLUS WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B650 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
想定売価：\36,980前後(税込)
発売予定：2025年8月22日
