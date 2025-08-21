ASUSから、6.67インチ 2K 曲面AMOLEDディスプレイを搭載した簡易水冷CPUクーラー『ROG RYUO IV SLC 360 ARGB』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
ROG RYUO IV SLC 360 ARGB
- 6.67インチ 2K 曲面AMOLEDディスプレイを搭載。高解像度かつ鮮やかな色彩で優れた没入型ビジュアル体験が可能
- Motor Speed:1800 - 3200 +/- 10% RPMの高性能ポンプを採用
- 1本のケーブルでARGB照明とファンへの電力供給が可能なデイジーチェーン接続ファンをプレインストール
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/996_1_29fa3f0b92213f639fb52cb7ef69efad.jpg?v=202508210556 ]
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-ryuo-iv-slc-360-argb.html
ROG RYUO IV SLC 360 ARGB
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、簡易水冷CPUクーラー『ROG RYUO IV SLC 360 ARGB』を発売いたします。
2025年8月22日発売予定です。
簡易水冷CPUクーラーROG RYUO IV SLC 360 ARGB | ASUS (エイスース) オールインワン簡易水冷CPUクーラー (フルカラー2K AMOLED、ARGBトリプルファン)
想定売価：\56,980前後(税込)
発売予定：2025年8月22日
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/rog-ryuo-iv-slc-360-argb.html