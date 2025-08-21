摩擦抵抗低減剤市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に調査報告書を発表したと発表した。その内容は、摩擦抵抗低減剤市場のセグメンテーションを、種類別（ポリマーおよび界面活性剤）、用途別（軽・中質原油、重質／アスファルト質原油、多相流体、精製製品）、最終用途別（石油化学、石油・ガス、水処理）に分類したものである。本報告書「世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」は、摩擦抵抗低減剤市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、摩擦抵抗低減剤市場におけるいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
摩擦抵抗低減剤市場概要
摩擦抵抗低減剤（DRA）は、パイプラインにおいて流体輸送時の摩擦圧力損失を最小化するために使用される特殊な化学添加剤である。原油、精製製品、水などの液体の乱流を変化させることで、DRAは流れの効率を高め、エネルギー消費を増やすことなくスループットを向上させる。これらのポリマーや界面活性剤は、管壁付近の乱流を抑えることによって抵抗を低減する。DRAは石油・ガス産業、化学処理、水供給システムで広く応用されている。その利点には、コスト削減、ポンプエネルギーの削減、パイプライン容量の拡大、運用信頼性の向上などが含まれるのである。
Surveyreportsの専門家による摩擦抵抗低減剤市場の分析によれば、2025年における市場規模は7億5040万米ドルであった。さらに、2035年末までに13億2590万米ドルに達すると予測されている。予測期間2025年から2035年の間、市場は約
23.2% のCAGRで成長すると提案されているのである。
Surveyreportsのアナリストによる摩擦抵抗低減剤市場の定性的分析によれば、市場規模は以下の要因によって拡大すると考えられる。すなわち、エネルギー効率需要の高まり、石油化学産業における需要増大、石油貿易と消費の拡大、パイプラインインフラへの投資増加、持続可能で環境に優しい製剤への需要である。摩擦抵抗低減剤市場における主要な関係者には、Baker Hughes、Innospec Inc.、LiquidPower Specialty Products Inc. （LSPI）、Flowchem LLC、Sinopec（中国石油化工集団）、Oil Flux Americas、NuGenTec、The Zoranoc Oilfield Chemical Co. Ltd.、Halliburton Company、Qflo Polymer Solutionsが含まれるのである。
さらに、摩擦抵抗低減剤市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析も含まれている。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込んでいるのである。
目次
● 摩擦抵抗低減剤市場の規模、成長分析、各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界摩擦抵抗低減剤市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2033年までの需要と機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：種類別、最終用途別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
摩擦抵抗低減剤市場セグメンテーション
● 種類別：
o ポリマーおよび界面活性剤
