『毎日こつこつ俺タワー』イベント「建姫と夏祭りを全力で楽しむ48の方法」開催！ガスウェルダー（特種）【浴衣】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2025年8月21日メンテナンス終了後よりイベント「建姫と夏祭りを全力で楽しむ48の方法」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「建姫と夏祭りを全力で楽しむ48の方法」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年8月21日メンテナンス終了後から
2025年9月4日13:59まで
お祭りって何を楽しめばいいの？に迫る、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ガスウェルダー（特種）【浴衣】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】 ピックアップガチャ
日時：2025年8月21日メンテナンス終了後から
2025年9月4日13:59まで
期間限定「SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】」が金ガチャに登場！
ガスウェルダーは大きな秘密を抱えるハーフエルフの女の子です！
●ガスウェルダー
CV：春野ななみ
機能：オヤカタ様とお祭りデートして夏の思い出を作る。
性格：ずっと前から約束していたお祭りデートにどきどき。
でもお祭りに縁がなくて、何があるのかいまいちわかっていない。ひと夏の火遊びはしないタイプ。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
また、期間限定の新建姫「SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「建姫と夏祭りを全力で楽しむ48の方法」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2025年8月21日メンテナンス終了後から
2025年9月4日13:59まで
お祭りって何を楽しめばいいの？に迫る、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR ガスウェルダー（特種）【浴衣】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】 ピックアップガチャ
日時：2025年8月21日メンテナンス終了後から
2025年9月4日13:59まで
期間限定「SSRガスウェルダー（特種）【浴衣】」が金ガチャに登場！
ガスウェルダーは大きな秘密を抱えるハーフエルフの女の子です！
●ガスウェルダー
CV：春野ななみ
機能：オヤカタ様とお祭りデートして夏の思い出を作る。
性格：ずっと前から約束していたお祭りデートにどきどき。
でもお祭りに縁がなくて、何があるのかいまいちわかっていない。ひと夏の火遊びはしないタイプ。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327834&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ