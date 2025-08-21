レスリング部の前田監督、青柳選手、石井選手が、 文部科学大臣表彰を受賞しました
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）は、運営するクリナップレスリング部の前田翔吾監督、青柳善の輔選手、石井亜海選手の 3 名が、8 月 5 日に東京・ホテルニューオータニにて行われた文部科学大臣顕彰・表彰式において、スポーツ功労者顕彰および国際競技大会優秀者表彰を受けたことを報告します。
今回の受賞は、昨年9月にアルバニア・ティラナで開催された「2024年世界レスリング選手権大会」において、石井選手が金メダル、青柳選手が銀メダルを獲得した功績が認められたものです。
両選手は、2025年9月13 日～21日にクロアチア・ザグレブで開催される「2025年世界レスリング選手権」にも、日本代表選手として出場します。
石井選手は日本女子レスリングを牽引する存在であり、昨年に続き2年連続の世界一を目指します。 青柳選手は、ランキングシリーズの国際大会で優勝を重ね、現在は世界ランキング 1位として、第１シードで世界選手権に臨みます。
クリナップは1992年にレスリング部を創部以来、企業スポーツとして運営しており、これまでにオリンピック選手も輩出しています。また、生産拠点のある福島県いわき市では、キッズレスリングも支援しています。
クリナップは、今後も日本のレスリングの発展に貢献していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327830&id=bodyimage1】
左から前田監督・青柳選手・石井選手
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327830&id=bodyimage2】
集合写真
（写真提供：日本レスリング協会）
配信元企業：クリナップ株式会社
今回の受賞は、昨年9月にアルバニア・ティラナで開催された「2024年世界レスリング選手権大会」において、石井選手が金メダル、青柳選手が銀メダルを獲得した功績が認められたものです。
両選手は、2025年9月13 日～21日にクロアチア・ザグレブで開催される「2025年世界レスリング選手権」にも、日本代表選手として出場します。
石井選手は日本女子レスリングを牽引する存在であり、昨年に続き2年連続の世界一を目指します。 青柳選手は、ランキングシリーズの国際大会で優勝を重ね、現在は世界ランキング 1位として、第１シードで世界選手権に臨みます。
クリナップは1992年にレスリング部を創部以来、企業スポーツとして運営しており、これまでにオリンピック選手も輩出しています。また、生産拠点のある福島県いわき市では、キッズレスリングも支援しています。
クリナップは、今後も日本のレスリングの発展に貢献していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327830&id=bodyimage1】
左から前田監督・青柳選手・石井選手
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327830&id=bodyimage2】
集合写真
（写真提供：日本レスリング協会）
配信元企業：クリナップ株式会社
プレスリリース詳細へ