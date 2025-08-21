RAUL株式会社代表取締役 江田健二・竹内浩稔が解説 SSKセミナー「基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス」9月29日開催
株式会社新社会システム総合研究所は、9月29日（月）にセミナー「基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス」を開催します。RAUL株式会社 代表取締役の江田健二および同社 系統用蓄電池ビジネス事業部 部長の竹内浩稔が講師を務めます。
基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス
～実際の運用事例や運用開始のプロセス、収益モデル等、急成長市場の全体像を一挙解説～
【開催日時】 2025年9月29日（月） 13:00～15:00
【会 場】 SSKセミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
※ライブ配信（Zoom）もございます
【申し込み】 https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=25429
【受 講 料】 1名につき 33,990円（税込）
同一のお申込フォームよりお申込の場合、２人目以降 27,500円（税込）
※アーカイブ配信（2週間）をご希望の場合は、追加料金11,000円（税込）
【講義内容】
I．系統用蓄電池ビジネスの全体像と実際の運用まで
RAUL株式会社 代表取締役社長
一般社団法人エネルギー情報センター 理事 江田健二
再生可能エネルギーの拡大とともに、電力系統の安定化を支える「系統用蓄電池」の市場が急成長しています。
系統用蓄電池の基本的な仕組みから、なぜ今このビジネスが注目されているのかという背景、ビジネスモデル、収益構造や導入から運用までの具体的なステップをわかりやすく解説します。また、運用フェーズにおける主要なプレイヤーやアグリゲーター等、各プレイヤーとその役割もご紹介します。
系統用蓄電池の主要プレイヤーや業界最新動向を知ることで、新たなビジネスチャンスを掴みましょう！
１．系統用蓄電池ビジネスとは？
２．ビジネスの収益構造／各市場／補助金など
３．導入検討から運用開始までの流れ／注意ポイント
４．系統用蓄電池事例／実事例紹介
II．系統用蓄電池のビジネスプレイヤー／具体的企業例／参入時のQ&A
RAUL株式会社 系統用蓄電池ビジネス事業部 部長 竹内浩稔
系統用蓄電池のビジネスプレイヤー／具体的企業例／参入時のQ&A 【竹内 浩稔 氏】
蓄電池ビジネスへの参入意欲が高まる中、実際にこの分野でどのような企業が活躍しているのか、どのようなタイミング・体制で参入すべきかについて、具体的な企業事例を交えて解説します。また、発電事業者、アグリゲーター、金融機関、EPC、O&Mといった多様なプレイヤーの視点から、系統用蓄電池市場のリアルな現場感を共有。最後には、実際の導入・参入検討者から寄せられることの多い質問に答える形で、今後の市場参入に向けたヒントを提供します。既にプレイヤーとなっている企業の動向を知り、次なる一手の判断材料にしてください！
１．ビジネスプレイヤー分類と役割の紹介
２．各プレイヤー具体的企業事例
３．参入企業から寄せられる、よくある質問と回答
４．質疑応答／名刺交換
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
