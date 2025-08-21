「暑い夏でも快適に！夏服選びで重視される機能性とは？」アンケート調査
アパレルOEMのマッチングサイト「アパレルOEM検索」（ https://apparel-oem.com/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、夏服選びで重視する機能性に関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、消費者がどのような基準で夏服を選んでいるのかについて分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査日: 2025年8月19日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://apparel-oem.com/topics/60
■約7割の人が機能性を優先している
・機能性: 73
・デザイン性: 27
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327815&id=bodyimage1】
■半数の人が通気性を重視して夏服を選んでいる
・通気性: 50
・吸水速乾性: 21
・洗濯のしやすさ: 10
・UVカット・日焼け防止: 8
・防臭・抗菌機能: 6
・その他: 5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327815&id=bodyimage2】
《通気性》
・夏は着やすくて、涼しいのが一番だと思っている。特に暑い日は基本的に半袖ワンピースで、1枚で楽に着れるし、足元も涼しいし、楽で良い。通気性が悪いと暑さを感じやすいと思うし、気持ち悪くなりそうだから、通気性は一番大事だと思う。（20代／女性／東京都／無職）
・日焼け防止も気になるが自分は暑がりなのに寒がりでもあり、レーヨン素材のひんやりするボトムスを履いた時にお腹がしょっちゅういたくなってしまい大変な思いをした。太ってもおり、太ももあたりにあせももできやすいので、綿素材か、麻素材が肌に優しく着心地がよく過ごしやすいと思った。（40代／女性／福岡県／無職）
・ここ数年は酷暑がひどく、着るものによって体感温度が大きく変わり、着用時の快適性に大きく影響があるため。（30代／女性／富山県／正社員）
・夏がものすごく暑い地域なので、普通のTシャツだと汗が滲んで目立ってしまう。 なので、通気性の良いTシャツを選ぶようにしています。（30代／男性／新潟県／自営業、自由業）
・UVカット・日焼け防止の服も着ますが、暑いので結局通気性の良いものをよく着ています。それにアームカバー、ネックカバーを合わせています。（40代／女性／岐阜県／パート、アルバイト）
《吸水速乾性》
・汗かきで、服がベタベタすると気持ち悪いので。貼り付くような素材だと夏は辛いので、汗はよく吸うけどサラッと乾いてくれるとストレスが少なくて良いのでよく選びます。（20代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・一日に何度も着替えるので、すぐに乾いてすぐに着ることができるとありがたい（40代／女性／兵庫県／専業主婦）
・外がとても暑かったり屋内に冷房が効きすぎていたりなど、汗の扱いに困ることが多いため（30代／男性／東京都／正社員）
・結構毎日取り換えるので、速攻で乾かないとまにあわなかったりします。その点では一番速乾性がとても重要です。（40代／女性／東京都／正社員）
《洗濯のしやすさ》
・丈夫で、日常的な洗濯・手入れがしやすいものであれば、こまめに着替えたり洗ったりしやすいから。（30代／女性／千葉県／パート、アルバイト）
・少々乱雑に扱っても、びくともしない位の分厚いものが良い。Tシャツは経年変化を楽しむ位がちょうどいいと思っています。（40代／男性／東京都／正社員）
・洗濯乾燥機を使っているので、乾燥機に入れる事ができるかを重視している。（30代／男性／大阪府／正社員）
