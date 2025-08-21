ウルトラランナー・いいのわたる選手の挑戦がオーストラリアの公共放送局「SBS」に紹介されました
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手は、2023年6月7日から世界5大陸の端から端まで自分の足だけで走る大冒険『Trans Atlas Running』（以下、TAR）に挑戦しています。5大陸を走り終えた際の総走行距離は、およそ60,000km（地球1周半分）です。
2025年8月9日からオーストラリア大陸走破の旅をスタートさせたいいの選手。新しい大陸での挑戦が、オーストラリアの公共放送局「Special Broadcasting Service（SBS）」で紹介されました。
■SBS News YouTube公式チャンネル
「Preparing to run across Australia: The adventure of a Japanese ultra-runner」
https://www.youtube.com/watch?v=75jr3WhjqbE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327801&id=bodyimage1】
SBSは、多民族国家であるオーストラリアにおいて、英語以外の多言語放送が全体の半数を占めている公共放送局です。
ニュースは、いいの選手がスーツケースを開け、中に入れた食料を手に取る映像からスタートして、パースからシドニーまでの4,500kmに挑むことを紹介。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸の走破してきたルートを、世界地図を交えて伝え、オーストラリアが3つ目の大陸であることを説明しました。
続けて、いいのさんがドイツ駐在時代にダイエットのためにランニングを始めたことに触れ、超長距離のランニングレースを経て、五大陸走破に至ったことなどが語られました。
最後は、いいの選手がレポーターのCHRISTOPHER TANさんと一緒に走る映像が続きます。オーストラリアでの新しい出会いを心待ちにしているいいの選手が「Thank you Austraria. See you soon」と、ニュースを締めくくりました。
いいの選手はオーストラリアでの初日こそ、大雨により足止めされたものの、2日目以降は休息日をはさみつつ、連日にわたり70km前後を走り続けています。その足跡をSNSからご覧いただけます。まだまだ続くいいのわたる選手の大冒険をぜひ応援してください。
Trans Atlas Runningウェブサイト
https://tabirun.run/world
＜ルーセントのサポート＞
ルーセントはいいのわたる選手に下記のサポートを行なっています。
・チャレンジ用物品の提供
挑戦に必要な携帯品（食料やランニング用備品、補給食、トレッキングポール等）を日本で用意し、アメリカ滞在中のいいのわたる選手にお届けしました。
・手続きや書類の準備で協力
越境時に必要な書類の用意やサポートカーの輸送手続き、保険の手続き、サポートカーのドライバーの手配、現地企業の調査や連絡などを行いました。
・クラウドファンディングの運営
プロジェクトの活動資金を獲得するため、クラウドファンディングを実施いたしました。クラウドファンディングは各ステージで実施しています。オーストラリア挑戦に向けて実施したクラウドファンディングは6月23日から8月20日までの58日間実施し、総額400万円を超える支援金が集まりました。また、クラウドファンディングで作成したグッズを特設サイトで販売し、クラウドファンディングを開催していない時期にもいいの選手の活動資金集めを行なっています。
ECサイト「LUC＋BASE shop」
https://luctus.base.shop/
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
