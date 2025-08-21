鍼灸×養生茶で“内と外”から整える新たな挑戦へ！ NOAメディカルケア 関本が食品衛生責任者資格を取得し、身体と心を癒す「健康茶・養生茶」の販売をスタート
【はじめに】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿（運営：NOAメディカルケア）の関本が、食品衛生責任者資格を取得し、2025年秋より“身体を温める健康茶”や“自律神経を整える養生茶”の販売をスタートいたします。
「心に余裕がない」「冷えが気になる」「不調を薬に頼らず整えたい」――
そんな日常の声に寄り添い、“からだを整える鍼灸”と“内側から整えるお茶”を融合させた、東洋医学の知恵を日常に届ける新たな挑戦が始まります。
____________________________________
【取り組みの背景】
本取り組みの背景には、関本が学生時代に参加したボストン研修があります。
アメリカ最古の鍼灸大学院「NESA（New England School of Acupuncture）」にて、現地の教授からこう告げられました：
「鍼灸師が薬やお茶のことを学ぶのは当然。東洋医学を学ぶなら、それは避けて通れない道だよ。」
この一言が転機となり、関本は日本で薬の基礎を学び、登録販売者の資格を取得。さらに、日常に取り入れやすく、誰もが楽しめる“お茶”を通じて、現代人のこころとからだを整える東洋医学の価値を伝える道を選びました。
________________________________________
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327797&id=bodyimage1】
【商品コンセプト】
販売予定のお茶はすべて、東洋医学的な「体質」や「気・血・水」のバランスに着目し、以下のような目的でブレンド予定です。
● 温活茶：冷え・巡りの改善をサポート
● ストレスケア茶：自律神経や心のバランスを整える
● 腸活茶：便通・肌トラブルにお悩みの方へ
● 美肌養生茶：女性特有の不調にやさしくアプローチ
すべてノンカフェインで、季節や体調に合わせた飲み分けも可能。日々のセルフケアとして、ライフスタイルに自然に寄り添う商品づくりを目指します。
________________________________________
【今後の展開】
NOAメディカルでは今後、「鍼灸 × 健康茶」を軸とした新しい養生サロンの展開を予定しています。
施術とセルフケアの両輪で、お客様の“身体とこころに余白をつくる”場として、東洋医学を現代の暮らしにフィットさせていきます。
________________________________________
【代表・関本よりメッセージ】
鍼を打つだけが鍼灸師の仕事ではありません。
養生や気の巡り、五感へのアプローチなど、トータルで人を整えるのが東洋医学です。
このお茶をきっかけに、ほんの少しでも自分の心と体に向き合う時間をつくってもらえたらうれしいです。
________________________________________
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/acupuncture/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
プレスリリース詳細へ