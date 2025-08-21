MMORPG『N-AGE ONLINE NEO』先行キャラクター作成で豪華アイテム入手！Season Server2025「覇者戦域」先行事前プレイ開始
株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]は、PC向けMMORPG『N-AGE ONLINE NEO』において、2025年8月21日（木）より「Season Server2025 覇者戦域」の先行キャラクター作成＆限定プレイ期間を開始いたします。本期間中にシーズンサーバーにキャラクターを作成し、ゲームプレイしたプレイヤーには、本戦開始時に有利となる「スタートダッシュアイテム」をプレゼント。さらに、8月28日（木）から順次実施される各「覇者決定戦」で上位入賞すると、特別な「ランキングスペシャルプレゼントアイテム」を獲得できます。先行プレイで準備を整え、覇者の座を目指してください。
◆先行キャラクター作成＆限定プレイ期間スタート！
“Season Server2025「覇者戦域」” では、8月28日（木）の本戦開始に先駆けて、8月21日（木）メンテナンス後から8月28日（木）メンテナンス前まで「先行キャラクター作成＆限定プレイ期間」を実施いたします。
この期間にシーズンサーバーにキャラクターを作成し、ゲームをプレイすると本戦開始時に「スタートダッシュアイテム」を獲得でき、序盤から大きなアドバンテージを得ることが可能です。
●先行キャラクタープレゼント内容
・SP-05 ×99個（SPを160回復）
・Vit-05 ×99個（HPを400回復）
・犬（1D）※イベント用ペット。キャラクターの各種能力を強化。
・お得クラシックバイクキーパック（無期限・ランダム1種）
◆各決定戦で勝ち残り、豪華ランキング報酬を手に入れよう！
8月28日（木）より始まる「覇者決定戦」にて、職業ごとに「攻撃力」「防御力」の高いランキング上位者5名には、以下の特別報酬を用意しています。
●ランキングスペシャルプレゼントアイテム
・「N-AGE」メインイラストキャラクターデザインの特別Skin（特別な能力付き）
→ 使用期限はなく、従来のSkinにはないステータス上昇効果が付与された特別なSkin
装備のステータスは維持され、さらにSkinのステータスが上乗せされます。
・高性能を誇る新規時計アイテム
→ ステータスが大きく上昇する左腕専用の装備品。
・新規上位宝石（アトスペクトラム70%、ゼプトスペクトラム40%など）
→ 今回新登場となる装備品強化に使用する宝石。
・強化済みクラス武器や翼
→ ゲーム内でも入手困難な最上位の武器や翼。一定レベルまで強化済み。
●イベントスケジュール
・先行キャラクター作成＆限定プレイ期間：2025年8月21日（木）～8月28日（木）
・第1回覇者決定戦：2025年8月28日（木） ～ 9月30日（火）
・第2回覇者決定戦：2025年10月1日（水） ～ 10月31日（金）
・第3回覇者決定戦：2025年11月1日（土） ～ 12月4日（木）
・Final覇者決定戦：2025年8月28日（木） ～ 12月4日（木）
Season Server2025「覇者戦域」の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。
https://lounge.pmang.jp/nage/notices/130
『N-AGE ONLINE NEO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していきますので、ぜひフォローしてください。
■『N-AGE ONLINE NEO』 公式サイト
https://nage-online.pmang.jp
■『N-AGE ONLINE NEO』 Pmangラウンジ
https://lounge.pmang.jp/nage
■『N-AGE ONLINE NEO』公式X
https://x.com/NAGEOLNEO
◆『N-AGE ONLINE NEO』とは
『N-AGE ONLINE NEO』は、20年前にサービスしていたMMORPG『N-Age』を、現代のPCゲーマーの皆様にも遊んでいただけるように蘇らせたオンラインゲームです。
人類史を再構築したサイバースペース「リバースワールド」を舞台に、プレイヤーは若きキャラクターとなり、多彩なエリアを探索し、個性豊かなNPCとの出会いや仲間との絆を深めながら、闇と混乱に立ち向かう壮大な冒険を楽しむことができます。
どこかで見たような2000年当時に実在する街の雰囲気を再現した広大なマップに、バイクやスケボー、ローラーブレードなどの実在する乗り物が登場するほか、春夏秋冬を再現する季節システムに、プレイヤー同士のつながりを強化する結婚機能やPvPなど、魅力的なコンテンツを盛りだくさんに実装しています。
4人の個性豊かなキャラクターから自分だけの物語を紡ぎ、コミュニティや競争を通じてこの世界の未来を切り開いてください！
◆『N-AGE ONLINE NEO』について
タイトル：N-AGE ONLINE NEO
ジャンル：MMORPG
開発・運営：VALOFE Co., Ltd.
対応OS：Windows 7以降
プラットフォーム：Pmang
サービス開始日：2024年12月10日
価格：基本無料（アイテム課金）
◆Pmang（ピーマン）とは
Pmang（https://www.pmang.jp/）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。
◆株式会社G・O・Pについて
株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp/）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。
●コピーライト表記
(C) 2025 VALOFE GLOBAL Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.
※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。