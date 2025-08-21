美術手帖が、カルティエによるトークイベント「WOMEN IN ART」で企画・協力。大阪・関西万博 ウーマンズ パビリオンにて9月29日（月）開催

このたび美術手帖は、カルティエが2025年9月29日（月）に大阪・関西万博 ウーマンズ パビリオン「WA」スペースで開催するトークイベント、WA ダイアローグ「WOMEN IN ART」の企画・協力を担うことになりました。



開催概要



「ともに生き、ともに輝く未来へ」をコンセプトに掲げる「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」。その2階にある「WA」スペースは、アイデアの合流点としてアゴラ（ギリシャ語で人が集まる場所）の役割を果たし、万博期間中の6カ月間、対談やパネルディスカッション、講演会などを通して、喫緊の世界課題について議論を展開しています。



今回の「WOMEN IN ART」では、女性アーティストたちにフォーカスしたWA ダイアローグ「WOMEN IN ART」を開催します。本イベントは3つのセッションを通じて、「アートと女性」の視点からジェンダー平等や環境問題について議論を展開します。国内外で活躍するアーティストやキュレーター、コレクターを招き、多角的なクロストークから各テーマの現在位置と課題をあぶり出し、未来への展望と可能性を探ります。



WA ダイアローグ「WOMEN IN ART」

【開催日時】2025年9月29日（月）12:00 受付開始 / 12:30 ～ 18:30 セッション



【SESSION 1】12:30 ～ 13:30

「アートを取り巻く環境とその多様性 ― ウーマン イン エコシステム」

アート界の第一線で活躍するギャラリスト、アーティスト、アートコレクターが登壇し、それぞれの立場から女性アーティストたちを取り巻く環境について語り合います。



モデレーター

・久保田真帆（MAHO KUBOTA GALLERY ディレクター）

登壇者

・流麻二果（アーティスト）

・Valeria Napoleone（アートコレクター、Valeria Napoleone XX（女性作家支援プラットフォーム）創設者）

・蜷川実花（写真家、映画監督、現代美術家）







左から、久保田真帆、流麻二果（撮影：加藤健）、Valeria Napoleone、蜷川実花









左から、後藤繫雄、ORLAN、Gong Yan、佐々木類（撮影：Hanmi Meyer / 画像提供：Bullseye Glass Co.）









左から、長谷川祐子、AKI INOMATA（撮影：Sakiko Nomura）、Mona Oren、川内倫子





【SESSION 2】15:00 ～ 16:00「新しいビジョン、新しい世界、新しいアート ― ウーマン マニフェスト」アーティスト、キュレーターが、それぞれ異なる立場から社会変革を推進する上でのアートの可能性について対話を行います。モデレーター・後藤繫雄（編集者、クリエイティブディレクター、アートプロデューサー、京都芸術大学名誉教授）登壇者・ORLAN（ヴィジュアル アンド パフォーマンスアーティスト）・Gong Yan（上海当代芸術博物館ディレクター）・佐々木類（アーティスト）【SESSION 3】17:30 ～ 18:30「環境との対話」自然環境、生態系といった環境とアートはどのように対話してきたのでしょうか。異なるアプローチをしてきたアーティストたちが、それぞれの活動や作品について語り合い、サステナビリティや気候変動といった現代の環境課題について、アートの視点から考察します。モデレーター・長谷川祐子（キュレーター、京都大学経営管理大学院 客員教授、前金沢21世紀美術館館長）登壇者・AKI INOMATA（アーティスト）・Mona Oren（アーティスト）・川内倫子（写真家）※各モデレーター、登壇者の詳細なプロフィールは、下記サイトにてご覧いただけます。※各モデレーター、登壇者は変更になる可能性がございます。参加方法下記サイトにアクセスしていただき、お申し込みください。https://register.cartier.com/event/en/wa-2025（先着順のため、満席の場合にはお申し込みいただけないことがございます。）定員：各セッション40名参加費：無料※9月29日（月）当日の大阪・関西万博チケットの購入が必要です。※入場チケット購入ガイド：https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/information/開催概要詳細日時｜2025年9月29日（月）12:00 受付開始 / 12:30 ～ 18:30 セッション会場｜大阪・関西万博 ウーマンズ パビリオン「WA」スペース主催｜カルティエ協力｜美術手帖ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartierについて2025年大阪・関西万博において、内閣府、経済産業省、２０２５年⽇本国際博覧会協会とともに出展する本パビリオンは、「ともに⽣き、ともに輝く未来へ」をコンセプトに掲げ、すべての人々が真に平等に生き、尊敬し合い、共に歩みながら、それぞれの能力を発揮できる世界をつくるきっかけを生みだすことを目指し、女性たちの体験や視点を通して、公平で持続可能な未来を志すことを来場者に呼びかけます。ウーマンズ パビリオンのミッションは、未来世代へと受け継がれるレガシーを創造するとともに、世界中のコミュニティからインスピレーションを得ることで人類の叡智を紐解くことにあります。パビリオンに足を踏み入れると、そこには誰かの人生の物語や世界が抱える課題、そして私たちがともに願う未来への希望が広がっています。https://womenspavilion.cartier.com/ja/カルティエについてカルティエは、世界有数のラグジュアリーメゾンとして、開かれた精神と好奇心を常に持ち、独創的なクリエイションを通じて、あらゆるものの中に潜む美を見出し続けてきました。ジュエリーやファインジュエリー、ウォッチメイキングからフレグランス、レザーグッズやアクセサリーに至るまで、多岐にわたるカルティエのクリエイションには、卓越した職人の技と時代を超越するシグネチャーが融合しています。リシュモングループの一員であるカルティエは、旗艦店をはじめとするブティックや正規代理店、オンラインブティックを国内外で展開しています。https://www.cartier.jp/美術手帖について1948年創刊の雑誌『美術手帖』は、国内外の現代美術の最前線を紹介し続け、美術ファンをはじめとする幅広い層からの支持を得ています。現在では、70年以上の信頼・ネットワーク・企画・編集力を生かしたブランドの総称として、雑誌・ウェブの２つのメディアのほか、様々なサービスを展開。アートを媒介としたソリューションを、クライアントの課題に応じて企画しています。https://bijutsutecho.com/