聞こえの悪さから認知症に！？「聞こえの悪さ」チェック！耳の衰え“ヒアリングフレイル”を予防する方法 8/24(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2025年8月24日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～聞こえの悪さから認知症に！？～耳の衰え“ヒアリングフレイル”」

今注目のキーワード「ヒアリングフレイル」をご存知ですか？ヒアリングフレイルとは、加齢で聴覚機能が衰え、生活の質が低下した状態のこと。コミュニケーションに支障をきたし、社会的な孤立や心理的ストレスを引き起こしてしまそうです。実際、耳の聞こえが悪い人は50歳を過ぎたあたりから徐々に増え始め、65歳からは急激に増えるのだとか。そして、聞こえの悪さを放置していると認知機能の低下を招き、結果的に認知症を引き起こす可能性もあるといいます。そこで今回は、聞こえの悪さの原因やヒアリングフレイルを予防する方法などを専門医に教えてもらいました。

●ヒアリングフレイルについて

＜コミュニケーションの低下を防ぐには？＞

＜聞こえの悪い人との会話のポイント＞

●あなたはいくつ当てはまる？「聞こえの悪さ」チェック

＜聞こえの状態を調べる「標準純音聴力検査」＞

＜誰でも簡単にできる！「オンライン聴覚検査」＞

●聞こえの悪さの大きな原因 「加齢性難聴」

●聞こえの悪さの落とし穴「リクルートメント現象」

●聞こえの悪さを引き起こす意外な原因

●難聴を治すことはできる？

●聞こえの悪さを放置しない！補聴器の最新事情

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uzAQvPEk0Qo ]

