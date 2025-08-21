こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
８月２４日（日）から調布市制施行７０周年を記念した調布市の魅力投稿キャンペーン「うふふな調布、こっそり教えて」を実施！
～駅と街のガイドブックアプリ「ekinote」で実施～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）は、調布市制施行７０周年を記念して、８月２４日(日)から１１月１６日（日）までの間、三菱電機株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：漆間 啓）が提供する駅と街のガイドブックアプリ「ekinote（エキノート）※」を活用し、調布市協力のもと、調布市の魅力を投稿いただくキャンペーン「うふふな調布、こっそり教えて」（以下、「本企画」）を実施します。
本企画は、期間中におでかけスポットや、グルメ、調布の街を走る京王線の電車など５つのテーマに沿って調布市の魅力を「ekinote」に投稿いただくキャンペーンです。各テーマに沿って投稿いただいた方の中から、計１５名様に調布市にゆかりのある企業や京王グループの豪華賞品をプレゼントします。
※「ekinote＼エキノート」は、三菱電機株式会社の登録商標です。
【本件のポイント】
①本企画は、調布市にお住まいのお客さまや京王沿線をご利用のお客さまに、市制施行７０周年を迎える調布市の魅力を知ってもらうほか、来訪をきっかけに京王線・井の頭線に親しみを持ってもらうことを目的に実施。
②キャンペーン期間は８月２４日（日）から１１月１６日（日）。５つの投稿テーマに沿って、調布市の魅力を投稿した方の中から１５名様を対象に、調布市にゆかりのある企業や京王グループの豪華賞品をプレゼント。
③本企画を通じて、沿線の市の魅力発信と親しみやすい路線づくりに取り組んでいく。
１．投稿キャンペーン「うふふなちょうふ、こっそり教えて」について
（１）キャンペーン概要
調布市制施行７０周年を記念して、三菱電機株式会社が提供する駅と街のガイドブックアプリ「ekinote（エキノート）」を活用し、調布市の魅力を投稿いただくキャンペーン「うふふな調布、こっそり教えて」を実施します。５つの投稿テーマのいずれかに沿って調布市の魅力を投稿いただき、その中から素敵な投稿をされた計１５名様（各テーマ毎に金賞・銀賞・銅賞を選定）に調布市にゆかりのある企業や京王グループの豪華賞品をプレゼントします。
（２）キャンペーン期間
８月２４日（日）～１１月１６日（日）
（３）投稿テーマ
（４）賞品内容
※フラワーショップ京王、京王れーるランド、シウナススイーツで使える商品券については、券面に記載の注意事項・有効期限をご確認のうえご利用ください
※写真はイメージです
※やむを得ない事情により、賞品は予告なく変更となることがあります
（５）参加方法
①「ekinote」アプリ（無料、iOS / Android）をインストールしてユーザー登録
②投稿機能で調布市の京王線駅を選択
③写真に文章とハッシュタグ「#うふふなちょうふ」を添えて投稿
（６）入選者発表について
２０２５年１２月下旬までに、京王電鉄ホームページのお知らせおよび、「ekinote」アプリ上で入選投稿を発表し、順次賞品を発送します。詳細は、入選発表時に別途ご案内します。
※詳細はリーフレットをご参照ください
https://www.keio.co.jp/assets/pdf/20250821_ekinote.pdf
２．お客さまのお問い合わせ先
（１）キャンペーンに関するお問い合わせ
京王お客さまセンター ＴＥＬ．０３－３３２５－６６４４（平日・土休日９：００～１８：００）
（２）「ekinote（エキノート）」に関するお問い合わせ
「ekinote」アプリの「設定＞お問い合わせ」メニューをご覧ください
【参考１】三菱電機株式会社について
１．会社名
三菱電機株式会社
２．代表者
執行役社長 漆間 啓
３．所在地
東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 東京ビル
４．ＵＲＬ
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/
５．事業内容
社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、ＦＡシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスなど
６．設立
１９２１年１月１５日
【参考２】駅と街のガイドブックアプリ「ekinote」について
１．概要
全国約９,１００の鉄道駅と周辺おでかけ情報をまとめて提供するアプリサービスです。全国の駅を訪れた記録を残しつつ、周辺スポットの口コミと写真を投稿することや、他のユーザーの投稿を見ることもできます。ユーザー・自治体・鉄道会社等の協働による「駅起点」の地域振興を実現するプラットフォームを目指しています。
「ekinote」公式サイト：
個人のお客さま：https://ekinote.net/
法人のお客さま：https://ekinote.net/business/
２．「ekinote」アプリのダウンロード
二次元コードもしくはＵＲＬからダウンロード
（iOS / Android共通）：https://ekinote.onelink.me/iDce/oc8antt5
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-3106
