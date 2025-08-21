グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、NBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE』において、本日より期間限定イベント「NBA FINALS 2025 -サンダー vs ペイサーズ-」を開催いたします。

【NBA RISE】一進一退の攻防が続いたファイナルの激闘が『NBA RISE』で蘇る！期間限定イベント「NBA FINALS 2025 -サンダー vs ペイサーズ-」開催

◆期間限定イベント「NBA FINALS 2025 -サンダー vs ペイサーズ-」開催

9年ぶりに第7戦までもつれ込んだファイナルはサンダーの優勝で幕を閉じた。

一進一退の攻防が続いた激闘が『NBA RISE』に蘇る！

今回のイベントでは「オクラホマシティ・サンダー」または「インディアナ・ペイサーズ」のイベント特別チームを対戦相手として試合を行うVSイベント形式で開催されます。試合を行うと、対戦相手に応じたイベントポイントを獲得でき、ポイント交換所でイベント限定選手カードやさまざまな豪華報酬がゲットできます。

また、スーパープレイを一定回数発生させるなどのゴールドをゲットできる限定ミッションや、マネーやアイテムが手に入るイベント連動ログインボーナスもありますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

なお、本イベントの連動スカウトでピックアップされる対象選手をチームに編成すると、試合終了時に獲得できる各種ポイントが上昇するなどのイベントブーストがつきます！対象の選手をチームにうまく編成して効率よく報酬をゲットしましょう。

今回イベントの報酬やイベント連動スカウトでピックアップされるサンダーの選手は、NBAの王者に贈られるチームロゴの入った特別な"チャンピオンエディション”で登場します！

イベントのスコアランキング上位者報酬には、2024-25シーズンの得点王とMVPに輝き、チームに46年ぶりのNBAチャンピオンの栄光をもたらしたファイナルMVPがチャンピオンエディションで登場！！

また、プレイオフの勢いそのままに、王者であるサンダーを最後まで追い詰めたペイサーズのハイスピードオフェンスを牽引し続けた司令塔が、累計ポイントランキングの上位者報酬で獲得できます！

開催期間：2025/8/21(木) メンテナンス終了後～2025/9/4(木)13:59

詳細はこちら：https://nbarise.com/njhfdo/

・イベント限定スカウト「NBA FINALS 2025 SCOUT」登場！

本スカウトでも、NBAファイナルの激闘を繰り広げたサンダー、ペイサーズ両チームから主要選手たちをピックアップ！

ピックアップされるサンダーの選手は、こちらでも特別デザインの"チャンピオンエディション”として登場！

イベント限定スカウト「NBA FINALS 2025 SCOUT」登場！

このスカウトで獲得した対象選手をチームに編成すると、期間限定イベント「NBA FINALS 2025 -サンダー vs ペイサーズ-」で試合を行った際に獲得ポイントや獲得スコアにブーストがつきます。うまく編成して、効率よくイベントを進めてくださいね。

開催期間：2025/8/21(木) メンテナンス終了後～2025/9/4(木)13:59

詳細はこちら：https://nbarise.com/nhfudm/

◆『NBA RISE』とは

直感的な操作、スピーディーな試合展開、ゲームが苦手な方でもバスケット体験を楽しめるNBAシミュレーションです！

現在活躍中の現役選手だけでなく、名だたるレジェンド選手たちも迫力満点の新たなビジュアルで多数登場予定！お気に入りのスター選手たちを集めて、自分だけのドリームチームを編成しましょう。

ホーム画面シミュレーションセットプレイ

◆基本情報

タイトル：NBA RISE

ジャンル：スポーツ

対応OS：Android 7.0以上 / iOS 11.0以上

価格：基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

配信開始日：2021年11月24日(水)

公式サイト：https://nbarise.com/(https://nbarise.com/)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg(https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NBA_RISE(https://twitter.com/NBA_RISE)

ストアページ：https://app.adjust.com/1lwip9hy(https://app.adjust.com/1lwip9hy)

