【ムーミン アラビア】ムーミン80周年を彩る冬の新作コレクション「Festive Moments」、「Ice Swimming」が登場

フィスカース ジャパン株式会社

フィスカース ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区）が展開するフィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、ムーミン80周年を記念し、10月より複数の期間限定コレクションを発売いたします。

10月2日（木）からは、冬のはじまりを爽やかに彩る限定コレクション「Ice Swimming（アイス スイミング）」、10月31日（金）からは、ホリデーシーズンを彩るコレクション「Festive Moments（フェスティブ モーメント）」を展開。さらに、ブランド初となるリビングルーム向けフルコレクション「Living Room（リビングルーム）」を10月以降順次発売いたします。なお、「アイス スイミング」と「フェスティブ モーメント」はムーミン アラビア 直営店およびムーミン アラビア 公式オンラインストア、全国のムーミンショップにて、「リビングルーム」はファッション通販サイト「Rakuten Fashion(楽天ファッション)」のみでお買い求めいただけます。

祝祭を花火とパンケーキでお祝いする「Festive Moments（フェスティブ モーメント）」

「フェスティブ モーメント」は、ホリデーシーズンにぴったりの華やかで魔法のようなムーミンアイテムを幅広く展開し、クリスマスや年末年始のギフト、自分へのご褒美にも最適なコレクションです。

本コレクションは、花火や蛍の光に包まれた華やかな夜祭りの情景を描いています。ムーミン谷の仲間たち全員が招かれ、豊かな庭のテーブルを囲んでパンケーキやスイーツを分かち合います。椅子の上に立ち、元気いっぱいに乾杯の音頭をとるムーミンの姿を中心に据えた、温かなシーンをモチーフとしています。ムーミン アラビアの定番である0.3Lマグを中心に、セラミック食器、インテリアアイテム、テーブルウェア、キッチンアイテムなど、幅広いラインナップで展開します。

1948年の『たのしいムーミン一家』をもとに、ムーミン アラビアのデザインチームのパルバティ・ピライによってデザインされたこのコレクションは、ボルドーカラーをベースに、淡い赤や温かみのあるイエロー、淡いブルーをアクセントにした豊かな色調で、ムーミン谷の祝祭の雰囲気を印象的に表現しています。ホリデーシーズンにふさわしい世界観で、贈り物としても自宅での特別なひとときを彩るアイテムとしても、ぴったりなコレクションです。

ムーミン アラビア グローバルPR・コミュニケーションマネージャー ミルカ・パシカンガスのコメント

このコレクションは、自宅のあらゆる空間にムーミンらしい祝祭のムードを届ける、巨大なギフトボックスのような存在です。お好きなアイテムを贈り物にしたり、ご自身で楽しんだりと、思い思いの形でお祝いの心を表現できます。例えば家族や友人のために、少しずつ食器を集めてテーブルセットを完成させるのも素敵です。

ムーミン アラビア デザイナー パルヴァティ・ピライのコメント

今回のイラストは、80周年のテーマ「Everyone’s Invited」に相応しい、ムーミンたちが誰もが歓迎されるパーティーを開く様子をイメージしました。共にいる喜びや感謝、そして日常にある小さな魔法を祝福する気持ちを込めています。



販売期間

2025年10月31日(金)～※在庫がなくなり次第終了

販売チャネル

moominarabia.jp オンラインストア、ムーミン アラビア直営店、ムーミンショップ

冬のはじまりを爽やかに彩る冬限定コレクション「Ice Swimming（アイス スイミング）」

ムーミン谷の“冬のスポーツ”をテーマにしたコレクションの、集大成であり最後のシリーズとなる「Ice Swimming（アイス スイミング）」は、過去に発売された『Winter Wonders（ウィンターワンダーズ）』、『Sliding（スライディング）』、『Ski Jumping（スキー ジャンピング）』の3つの冬限定コレクションと同様、1955年発表のトーベ・ヤンソン原作コミック『やっかいな冬』をモチーフにデザインされています。

今年のウィンターシーズナル限定コレクションに採用された物語では、スポーツ愛好家のミスター・ブリスクが健康を維持する秘訣として、陽気に歌いながら氷のように冷たい水に飛び込みます。そんなミスター・ブリスクの姿に心を奪われたミムラとスノークのおじょうさんの注目を集めようと、ムーミンも勇敢に氷の水に飛び込むといったストーリーです。

マグカップとボウルには異なるシーンを表現し、ボウルには「氷の穴の縁に立つムーミントロール」、マグには「飛び込む瞬間」を描写。パステル調のピンクや赤、イエローをアクセントにしたカラーで、これまでのウィンターシーズナル限定コレクションアイテムとも組み合わせやすい優しいトーンに仕上げています。

さらに、コースターセット（4枚組）とミニオーナメントセット（4個組）も登場し、季節の贈り物としてもぴったりのラインナップで展開します。

販売期間

2025年10月2日(木)～※在庫がなくなり次第終了

販売チャネル

moominarabia.jp オンラインストア、 ムーミン アラビア直営店、 ムーミンショップ

リビングルームを華やかに彩るフルコレクション「Living Room（リビングルーム）」

自宅でもっとも居心地の良い空間である“リビング”にフォーカスした、ムーミン アラビア初のリビングルーム向けフルコレクション「Living Room（リビングルーム）」がファッション通販サイト「Rakuten Fashion(楽天ファッション)」にて限定で登場します。

第1弾として、ウールやオーガニックコットンを使用したクッションカバーやストレージバスケット、ブランケットなどを展開。ムーミンの80周年のお祝いとして、デザインには、シリーズの原点である1945年発表のトーベ・ヤンソン原作『小さなトロールと大きな洪水』冒頭の物語を採用しました。

巨大な光るチューリップが道を照らす大きな森を旅するムーミンママとムーミントロール、そして臆病な小さな生きものスニフとの出会いなど、冒険のはじまりを象徴する温かな世界観を、くつろぎの空間にそっと添えます。

販売期間

2025年10月以降販売予定

販売チャネル

ファッション通販サイト「Rakuten Fashion」

クリスマス限定キャンペーン

80周年のホリデーシーズンを彩る「フェスティブ モーメント」の発売を記念し、10月31日（金）～12月25日（木）の期間中、ムーミン アラビア 直営店で税込5,500円以上ご購入いただいた方に、「ムーミン バスルーム ハンドタオル」をプレゼントします。さらに、ムーミン アラビア 公式オンラインストアで税込11,000円以上ご購入いただいた方に、「ムーミン ミニマグ」をプレゼントいたします。

※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※1回のお会計につき1点までのお渡しです。

商品概要一覧

フェスティブ モーメント 商品概要

＜A面＞ ＜B面＞

マグ 0.3L

本体価格 4,500円(税込4,950円)

ボウル 15cm

本体価格 5,000円(税込5,500円)

プレート 19cm

本体価格4,500円(税込4,950円)

サービングプレート 30cm

本体価格 7,000円(税込7,700円)

オーナメント2025

本体価格 5,500円(税込6,050円)

ミニオーナメント3個セット

本体価格 4,500円(税込4,950円)※一部販売店舗限定

木製トレイ 27x20cm

本体価格 3,500円(税込3,850円)

ペーパーナプキン

本体価格 1,000円(税込1,100円)※一部販売店舗限定

コースター 4個セット

本体価格 3,000円(税込3,300円)※一部販売店舗限定

バスタオル 70x140cm

本体価格 5,000円(税込5,500円)※一部販売店舗限定

フェイスタオル 30x50cm

本体価格 1,500円(税込1,650円)※一部販売店舗限定

キッチンタオル 50x70cm 2枚セット

本体価格 3,800円(税込4,180円)※一部販売店舗限定

ミトン 15x34cm ＜A&B面＞

本体価格 2,700円(税込2,970円)※一部販売店舗限定

ポットホルダー 22x22cm 2個セット

本体価格 2,700円(税込2,970円)※一部販売店舗限定

エプロン

本体価格 5,000円(税込5,500円)※一部販売店舗限定

テーブルマット 31x46cm

本体価格 2,000円(税込2,200円)※一部販売店舗限定

アイス スイミング 商品概要

マグ 0.3L

本体価格 4,500円(税込4,950円)

ボウル 15cm ＜A&B面＞

本体価格 5,000円(税込5,500円)

コースター 4個セット

本体価格 3,000円(税込3,300円)※一部販売店舗限定

ミニオーナメント 4個セット

本体価格 6,000円(税込6,600円)

リビングルーム 商品概要（※楽天ファッション限定）

クッションカバー（グリーン）

本体価格 3,500円(税込3,850円)

クッションカバー（ピンク）

本体価格 3,000円(税込3,300円)

ストレージバスケット

本体価格 2,000円(税込2,200円)

コットンブランケット

本体価格10,000円(税込11,000円)

ウールブランケット

本体価格 17,000円(税込18,700円)

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で1873年に創業以来、約150年にわたり、フィンランドの日常生活の中で愛されてきたテーブルウェアブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは1950年代から続いているシリーズです。

1990年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■Fiskarsグループについて

「フィスカース（Fiskars）」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として1649年に設立された、370年以上の歴史を誇るブランドです。現在はフィスカース、ロイヤル コペンハーゲン、ウェッジウッド、イッタラ、ガーバーなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ（生活の質）”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary（毎日をこの上ない特別な日にする）”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは2017年に発足いたしました。