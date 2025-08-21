世界最大級のデザイン賞「A’ Design Award」にて、博展が手掛けた「Life Science Code」が部門最高賞PLATINUMを受賞















中外製薬の研究所、中外ライフサイエンスパーク横浜に設置された本モニュメントは、生命科学のもつ神秘や未知の可能性を表現するために制作されました。人間のDNA配列に基づくゲノム情報が解明されて20年以上がたち、その情報は創薬にとって不可欠な存在となっています。このモニュメントでは、私たちのDNAに刻まれた多様な記憶を可視化し、「生命」を象徴する自然素材と、「科学」を象徴する人工素材を融合することで、生命科学の本質と可能性を表現しています。