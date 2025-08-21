「オートロック」「宅配ボックス」「ビルトイン食洗機」や

「共生社会」「エコ」を意識したサステナブルな今どきハウス

リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック ２階建てのグラン・メゾン」 ２０２５年１０月１８日（土）発売 ★日本おもちゃ大賞２０２５ 共遊玩具部門大賞商品★

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、ファミリーがお引越しする新しいおうち、リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック ２階建てのグラン・メゾン」（希望小売価格：９,９００円／税込）を、２０２５年１０月１８日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。なお、「タカラトミーモール」では２０２５年８月２８日（木）から予約受付を開始予定です。





※人形、一部小物は別売です。

リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック ２階建てのグラン・メゾン」は、家具付きの大型のハウス（縦５８㎝×横７２㎝）で “エレベーター”や“オートロックとサウンド付きの玄関”がついています。玄関はライトが光り、チャイムやインターフォンのボタン、来客・フードデリバリー・お料理など様々なサウンドでにぎやかなおうち遊びが楽しめます。また、昨今の生活様式を反映し、住宅の設備や家電をアップデートし、玄関にはオートロックだけでなくインターフォンモニターや宅配ボックス、キッチンにはビルトイン食洗機を設置しました。

また、本商品は「エコトイ」認定商品（※１）です。“パッケージ”や“商品”、遊ぶときに環境を大切にする“気づき”を促す工夫をしており、玄関の音声には、来客やお料理のサウンドが流れるだけでなく、「ごみは分別して捨ててね！」「宅配ボックスに入れておいてください～！」など環境に配慮するためのアドバイスやセリフが搭載されています。また、パッケージや商品の紙には適切に管理された認証森林から生産される木材等を原材料としている森林認証紙を使用しています。さらに、本商品は、目の不自由な方も楽しく遊べるよう様々に工夫した玩具として、一般社団法人日本玩具協会が主催する「日本おもちゃ大賞２０２５」の共遊玩具（※２）部門で大賞を受賞しました。

開発段階から視覚障害のある子どもたちにも商品で遊んでもらい、いただいたご意見を反映し、触感や音にも楽しい工夫を盛り込みました。例えば、さわったときに並べた小物類が倒れたりずれてしまったりしにくいようダイニングテーブルやバスタブに凹みをいれたり、さわっても楽しめるよう各所にさまざまな彫刻やエンボス加工を施したり、玄関のスライドドア開閉時に異なる音が鳴ったり、エレベーターが各フロアに着くときに「チーン♪」と音が鳴るようにするなどの工夫をしています。

そして、今回はヤマト運輸株式会社とのコラボレーションが決定しました。初回限定版は、リカちゃんサイズのヤマト運輸オリジナル包装資材「 EV ウォークスルー BOX 」と「ご不在連絡票」、「黒猫（ペット）」が付属します。ヤマト運輸がお客さまの荷物の受け取り利便性向上のために置き配サービスを提供していることや目の不自由な方もヤマト運輸が配達に来たと分かるようご不在連絡票に「ネコ耳」の切り込みを入れる配慮を行っていることなど、その姿勢に共感し本企画に至りました。

リカちゃんハウス「おしゃべりオートロック 2階建てのグラン・メゾン」の商品ポイント

■遊びながら「エコ」への気付きを促進！森林認証紙を商品とパッケージに使用！

玄関の音声には、来客やお料理のサウンドなどが流れるだけでなく、エコへの気づきを促すサウンドが搭載されており、遊びの中で環境を大切にする心を育みます。また、パッケージや商品の紙には適切に管理された認証森林から生産される木材等を原材料としている森林認証紙を使用しています。認証紙を選ぶことで、森林資源の保護や紙資源の有効利用など環境保全につながります。タカラトミーでは、サステナビリティフレームワークに沿った取り組みとして、パッケージ・商品のエコデザインの推進を行っています。

＜ 収録されているサウンドの例 ＞

「ごみは分別して捨ててね！」「お水出しっぱなしはダメよ！」「順番におふろに入りましょ～！」

「宅配ボックスに入れておいてください～！」「みんなとカレーを作るよ～！残っている野菜を全部入れちゃおう～！」





（※１）「エコトイ」は、おもちゃを作るときや遊ぶときなどのことを考え、エコの工夫をしているおもちゃです。タカラトミーが設定した１０のエコトイ基準のうち、どれか１つ以上クリアしているおもちゃを「エコトイ」に認定し、パッケージなどにマークを表示しています。

「エコトイ」について：www.takaratomy.co.jp/eco/introduction/ecotoy.html

■一人でも多くの子どもが楽しく遊べるように！視覚障害のある子どもたちの声を商品に反映

目の不自由な方もそうでない方も楽しく遊べるよう工夫や配慮をした共遊玩具として「日本おもちゃ大賞２０２５」の共遊玩具（※２）部門で大賞を受賞しました。



小物が倒れにくいようにテーブル上に凹みをいれる工夫



タイルやカーペット等の異なる

風合いを触って楽しめるよう

エンボス加工で表現





床のタイルやドアにレリーフを

入れることで触感でも楽しめる



エレベーターが各フロアに

着くときや玄関が開閉する様子が

音でわかる



紙小物は触り心地を変えるために ２種類のコーティングを使用



小物が落ちにくいように

２階フロアにフチをつける





本物と同様にシャンプー小物の

側面にきざみをつけ、トリートメントと区別できるようにする



ご不在連絡票の

「ネコ耳」カットを表現

（※初回限定版のみ付属します）



（※２）「共遊玩具」とは、目や耳の不自由な方もそうでない方も、障害の有無にかかわらず、楽しく遊べるように「配慮」された玩具で、一般市場に向けてつくられ販売されるものを言います。

共遊玩具について：www.takaratomy.co.jp/products/kyouyu







■「オートロック」「宅配ボックス」「ビルトイン食洗機」など今どきの暮らしにアップデート

昨今の生活様式を反映し、玄関にはオートロックだけでなくインターフォンモニターや宅配ボックスがあったり、キッチンにはビルトイン食洗機を設置するなど住宅の設備や家電をアップデートしています。



「インターフォンモニター」



「宅配ボックス」





「ビルトイン食洗機」

商品概要

商 品 名：リカちゃん「おしゃべりオートロック 2階建てのグラン・メゾン」

発売日：２０２５年１０月１８日（土）

予約開始日：２０２５年８月２８日（木）

希望小売価格：９,９００円（税込）

対象年齢：３歳以上

商 品 サ イ ズ：H５８０×W７２０×D６０５（㎜）

使用電池：単４形アルカリ乾電池２本(電池は別売です。)

取 扱 場 所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等



公式サイト：licca.takaratomy.co.jp/products/house/grandmaizon/

商品動画：youtu.be/C5E8H51MCuA

◆◆◆リカちゃんについて◆◆◆

１９６７年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

