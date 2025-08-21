ストレッチと併せて受けられる！業務用脱毛オプション - ホットストレッチ 池袋店
【店舗概要】
ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
住所：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
この度、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）では、ストレッチと併せて受けられる 業務用脱毛オプション を開始しました。
高性能脱毛機による施術は、スキンケア感覚で気軽に通えるのが魅力です。
部位はヒゲ・ワキ・背中・両腕・両足からお選びいただけます。
※回数券については店舗までお問い合わせください。
■料金メニュー
メニュー 価格
脱毛（1部位） \5,500
脱毛（3部位同時） \11,000
回数券 お問い合わせください
ストレッチと組み合わせることで、よりリフレッシュ効果の高い施術が可能です。
ぜひこの機会に、ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）での新しい美容体験をお試しください。
【店舗情報】
店 舗 名：ホットストレッチ 池袋店（https://hotstretch.jp/ikebukuro/）
所 在 地：東京都豊島区東池袋１丁目３-６ 三治ビル 7階
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
